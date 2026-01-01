У віці 36 років померла екснаречена Володимира Кличка та матір його доньки Гейден Панеттьєр

Гейден Панеттьєр, відома своїми ролями в серіалах «Герої» та «Нешвілл».



Про це повідомив її батько в заяві для ABC News, смерть акторки також підтвердило Associated Press, пише



«З глибоким сумом ми ділимося новиною про трагічну смерть нашої любої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, — і мільйонам людей, які дивилися її на екрані», — зазначив її батько Скіп Панеттьєр.



Подробиці смерті акторки наразі невідомі.



Гейден Панеттьєр мало виповнитися 37 років цієї п'ятниці, 21 серпня.



Що відомо про Гейден Панеттьєр?



Вона розпочала свою кар'єру ще дитиною, знімаючись у рекламних роликах та серіалах.



Гейден Панеттьєр здобула популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі «Герої», а потім зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також вона знімалася у фільмах «Крик 4» та «Крик 6», «Пам'ятай титанів», «Крижана принцеса» та озвучувала персонажів у відеоіграх.



Панеттьєр народила доньку від свого нареченого українського боксера Володимира Кличка у 2014 році. Пара почала стосунки у 2009 році та розірвала заручини у 2018.



У травні цього року вона написала мемуари «Це я: Розплата», у яких відверто розповідала про свої труднощі від дитячої слави до дорослого життя, про боротьбу з алкогольною залежністю та післяпологовою депресією.



В інтерв'ю після виходу мемуарів Панеттьєр розповіла про домовленості щодо опіки над своєю 11-річною донькою, яка постійно проживає з Кличком. Панеттьєр сказала, що Кличко запропонував їхній доньці жити з ним постійно, коли дитині було два роки, оскільки Панеттьєр боролася з проблемами психічного здоров'я та залежністю.



«Я думаю, що існує дуже поширена помилкова думка, що я просто відмовилася від своєї дитини. Це дуже далеко від правди», — заперечила акторка.



Молодший брат Панеттьєр, Янсен, який також був актором, помер від хвороби серця у 2023 році у віці 28 років.



«Я ніколи не зможу цього пережити. Хай скільки років мине, я ніколи не переживу його втрати», — казала Гейден через два роки після смерті брата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла 36-річна голлівудська акторка, відома своїми ролями в серіалах «Герої» та «Нешвілл».Про це повідомив її батько в заяві для ABC News, смерть акторки також підтвердило Associated Press, пише Громадське «З глибоким сумом ми ділимося новиною про трагічну смерть нашої любої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, — і мільйонам людей, які дивилися її на екрані», — зазначив її батько Скіп Панеттьєр.Подробиці смерті акторки наразі невідомі.Гейден Панеттьєр мало виповнитися 37 років цієї п'ятниці, 21 серпня.Вона розпочала свою кар'єру ще дитиною, знімаючись у рекламних роликах та серіалах.Гейден Панеттьєр здобула популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі «Герої», а потім зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також вона знімалася у фільмах «Крик 4» та «Крик 6», «Пам'ятай титанів», «Крижана принцеса» та озвучувала персонажів у відеоіграх.Панеттьєр народила доньку від свого нареченого українського боксерау 2014 році. Пара почала стосунки у 2009 році та розірвала заручини у 2018.У травні цього року вона написала мемуари «Це я: Розплата», у яких відверто розповідала про свої труднощі від дитячої слави до дорослого життя, про боротьбу з алкогольною залежністю та післяпологовою депресією.В інтерв'ю після виходу мемуарів Панеттьєр розповіла про домовленості щодо опіки над своєю 11-річною донькою, яка постійно проживає з Кличком. Панеттьєр сказала, що Кличко запропонував їхній доньці жити з ним постійно, коли дитині було два роки, оскільки Панеттьєр боролася з проблемами психічного здоров'я та залежністю.«Я думаю, що існує дуже поширена помилкова думка, що я просто відмовилася від своєї дитини. Це дуже далеко від правди», — заперечила акторка.Молодший брат Панеттьєр,, який також був актором, помер від хвороби серця у 2023 році у віці 28 років.«Я ніколи не зможу цього пережити. Хай скільки років мине, я ніколи не переживу його втрати», — казала Гейден через два роки після смерті брата.

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