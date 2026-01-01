У Польщі напали на двох дітей через українську мову





Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську, пише



Інцидент стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ.



За даними консульства, двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих «лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою».



Нападники — чоловік і жінка — спершу вдалися до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, а згодом — і до фізичного насилля.



«Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин», — заявили в дипмісії.



У консульстві наголосили, що фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».



Генеральне консульство України в Гданську заявило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих.



Також зазначається, що після інциденту до поліції подали заяву. Правоохоронці наразі розшукують людей, причетних до нападу.



Напади на українців у Польщі



У Польщі почастішали випадки фізичних нападів на українців. З початку 2026 року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж торік.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «хулігани стають зухвалішими, бо отримали політичну підтримку», і закликав президента Кароля Навроцького публічно засудити зростання насильства щодо українців.



У 22 містах Польщі відбулися масштабні акції протесту під гаслом «Не будь байдужим» проти нападів на українців та інших національних меншин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському Бидгощу чоловік та жінка напали на двох неповнолітніх українців через те, що ті спілкувалися між собою українською мовою.Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську, пише Громадське Інцидент стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ.За даними консульства, двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих «лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою».Нападники — чоловік і жінка — спершу вдалися до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, а згодом — і до фізичного насилля.«Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин», — заявили в дипмісії.У консульстві наголосили, що фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».Генеральне консульство України в Гданську заявило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих.Також зазначається, що після інциденту до поліції подали заяву. Правоохоронці наразі розшукують людей, причетних до нападу.У Польщі почастішали випадки фізичних нападів на українців. З початку 2026 року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж торік.Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «хулігани стають зухвалішими, бо отримали політичну підтримку», і закликав президента Кароля Навроцького публічно засудити зростання насильства щодо українців.У 22 містах Польщі відбулися масштабні акції протесту під гаслом «Не будь байдужим» проти нападів на українців та інших національних меншин.

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