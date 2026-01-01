Під Луцьком за 5 млн відремонтують дорогу





Тендер для пошуку підрядника оголосила Боратинська сільська рада. Пропозиції учасників приймають до 20 серпня, пишуть



Очікувана вартість робіт становить 4,86 мільйона гривень. Як вказано, джерело фінансування – місцевий бюджет.



Роботи передбачатимуть перекладання горловин цегляних колодязів, заміну чавунних люків, нарізування швів у покритті дорожнього одягу, улаштування дорожніх корит, основи зі щебенево-піщаних сумішей, підстильних і вирівнювальних шарів із щебенево-піщаних сумішей та покриття із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя, улаштування з’їздів.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Ремонт вулиці Новоселів у Боратині планують завершити до 30 вересня 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боратин Луцького району мають намір відремонтувати покриття на вулиці Новоселів. Вартість поточного ремонту – майже п’ять мільйонів гривень.Тендер для пошуку підрядника оголосила Боратинська сільська рада. Пропозиції учасників приймають до 20 серпня, пишуть Волинські новини Очікувана вартість робіт становить 4,86 мільйона гривень. Як вказано, джерело фінансування – місцевий бюджет.Роботи передбачатимуть перекладання горловин цегляних колодязів, заміну чавунних люків, нарізування швів у покритті дорожнього одягу, улаштування дорожніх корит, основи зі щебенево-піщаних сумішей, підстильних і вирівнювальних шарів із щебенево-піщаних сумішей та покриття із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя, улаштування з’їздів.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Ремонт вулиці Новоселів у Боратині планують завершити до 30 вересня 2026 року.

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