Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися





Водночас, за словами фермерів, ситуація додатково ускладнюється тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку залишається слабким. Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі таких кавунів до мінімуму, посилаючись на вкрай низькі темпи продажів у роздрібній торгівлі.



Наразі ціни на кавуни вже знизилися до 2-10 грн/кг ($0,04-0,22/кг), що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня. Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цієї баштанної продукції на ринку. Через спекотну погоду темпи достигання кавунів у полях суттєво прискорилися. Водночас посуха, яка спостерігається в південних областях країни, негативно впливає на якість продукції, що додатково посилює зниження цін.



Варто зазначити, що наразі кавуни в Україні коштують у середньому на 47% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни зможуть лише власники кавунів високої якості, тоді як пропозиція такої продукції залишається досить обмеженою. Водночас ціни на кавуни вагою понад 5 кг, найімовірніше, продовжать знижуватися, оскільки фермери прагнутимуть прискорити темпи реалізації та якомога швидше розпродати наявні обсяги.

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