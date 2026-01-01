Євро стрімко пішов угору: курс валют НБУ на 17 серпня
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оновив офіційний курс валют на понеділок, 17 серпня. Долар майже не змінив позицій, тоді як євро продемонстрував помітніше зростання.
НБУ встановив офіційний курс долара на 17 серпня на рівні 44,70 грн за долар. Порівняно з 14 серпня американська валюта подорожчала на 1 копійку.
Офіційний курс євро становить 51,70 грн. За вихідні європейська валюта додала 15 копійок, адже попередній курс був на рівні 51,55 грн.
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НБУ встановив офіційний курс долара на 17 серпня на рівні 44,70 грн за долар. Порівняно з 14 серпня американська валюта подорожчала на 1 копійку.
Офіційний курс євро становить 51,70 грн. За вихідні європейська валюта додала 15 копійок, адже попередній курс був на рівні 51,55 грн.
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