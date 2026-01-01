Чи очікувати магнітні бурі 17 серпня: прогноз

У понеділок, 17 серпня 2026 року, на Землі очікується середня геомагнітна активність.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалахи класу В та 10 спалахів класу С (вони суттєво не впливають на Землю).Очікується, що у понеділок геомагнітне полебуде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.