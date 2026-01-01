Чи очікувати магнітні бурі 17 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 17 серпня 2026 року, на Землі очікується середня геомагнітна активність.
Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалахи класу В та 10 спалахів класу С (вони суттєво не впливають на Землю).
Очікується, що у понеділок геомагнітне полебуде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалахи класу В та 10 спалахів класу С (вони суттєво не впливають на Землю).
Очікується, що у понеділок геомагнітне полебуде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», – зазначають у повідомленні.
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