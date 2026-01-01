Швейцарія надасть $730 тисяч на відновлення Київської лаври





Як передає Андрій Сибіга написав у соцмережі X.



"Я вітаю рішення Швейцарії виділити близько $730 тисяч на збереження Києво-Печерської лаври, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних та культурних пам'яток України", - підкреслив Сибіга.



За словами міністра, ця підтримка має особливе значення сьогодні. Адже за два місяці до 975-річчя Лаври Москва навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині.



"Поки РФ прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч із нами в її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", - додав Сибіга.



Раніше делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив, що Швейцарія через ЮНЕСКО надасть 600 тисяч франків (приблизно $730 тисяч - ред.) на захист та відновлення святині.



"Я вдячний Швейцарії за цей відчутний вияв солідарності та делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаку Жербе за те, що він приєднався до нас у Києві з нагоди цієї важливої ​​річниці. Разом ми захищаємо спадщину України й безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", - зазначив Сибіга.



Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Вигоріли близько 80% дахових перекриттів та дерев'яних конструкцій купола, були пошкоджені куполи, стіни та вікна собору. Під час повторних хвиль атаки або через вибухову хвилю пошкоджень зазнала й Вежа Іоанна Кущника - оборонна споруда XVII–XVIII століть.



Про готовність долучитися до відновлення Успенського собору після російської атаки вже заявили Швейцарія, Греція та Японія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Швейцарія надасть близько $730 тисяч на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор якої два місяці тому постраждав під час одного з російських ударів.Як передає Укрінформ , про це міністр закордонних справ Українинаписав у соцмережі X."Я вітаю рішення Швейцарії виділити близько $730 тисяч на збереження Києво-Печерської лаври, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних та культурних пам'яток України", - підкреслив Сибіга.За словами міністра, ця підтримка має особливе значення сьогодні. Адже за два місяці до 975-річчя Лаври Москва навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині."Поки РФ прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч із нами в її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", - додав Сибіга.Раніше делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив, що Швейцарія через ЮНЕСКО надасть 600 тисяч франків (приблизно $730 тисяч - ред.) на захист та відновлення святині."Я вдячний Швейцарії за цей відчутний вияв солідарності та делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаку Жербе за те, що він приєднався до нас у Києві з нагоди цієї важливої ​​річниці. Разом ми захищаємо спадщину України й безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", - зазначив Сибіга.Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Вигоріли близько 80% дахових перекриттів та дерев'яних конструкцій купола, були пошкоджені куполи, стіни та вікна собору. Під час повторних хвиль атаки або через вибухову хвилю пошкоджень зазнала й Вежа Іоанна Кущника - оборонна споруда XVII–XVIII століть.Про готовність долучитися до відновлення Успенського собору після російської атаки вже заявили Швейцарія, Греція та Японія.

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