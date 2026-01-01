17 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 серпня, день народження святкує ексголова Княгининівської об'єднаної громади(на фото).Також цього дня народився директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністраціїЗа православним календарем 17 серпня іменини відзначають Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.Вітаємо іменників цього дня та зичимо міцного здоров'я, успіху та щастя.17 серпня 1993 року відновив свою діяльність Милецький Свято-Миколаївський монастир, внаслідок якого раніше діяв психоневрологічний будинок-інтернат для пристарілих.17 серпня 2007 року відбулася урочиста передача тролейбуса "Богдан Е-231" Луцького підприємства електротранспорту. Він отримав номер 203, а через півтора місяця пройшов ще 204. Завдяки цьому Луцьк отримав статус міста з найбільшою кількістю трьохосних тролейбусів у СНД.17 серпня 2010 року в Луцьку на розі вулиці Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської відкрили реконструйований сквер художників.17 серпня 2011 року Луцька міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лазо на вулицю Юлії Тимошенко. Однак того ж дня міський голова Микола Романюк наклав вето на це рішення.17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота. Це свято було започатковане 2011 року організацією Cats Protection, щоб розвинути стереотипи та забобони навколо чорних котів. Чорні коти часто асоціювалися з невдачами та чорною магією, особливо в середньовічній Європі. Протест у деяких культурах, наприклад, у Давньому Єгипті, чорні коти вважалися символами вдачі та захисту.Також 17 серпня Всесвітній день медоносних бджіл. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість медоносних бджіл та їх внесок у сільське господарство та екосистеми. Медоносні бджоли є ключовими запилювачами багатьох рослин, що забезпечують продовольчу безпеку та біорізноманіття. Цей день також нагадує про загрози, з якими стикаються бджоли, такі як пестициди, зміни клімату та внутрішнього середовища середовища. Важливо підтримувати заходи, спрямовані на захист місця проживання та їх середовища, щоб забезпечити їхнє виживання та здоров'я.У 2012 році в Луцьку страйкували працівники Центрального ринку.