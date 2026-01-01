Був у СЗЧ і їхав із дівчатами: на Волині водій не пройшов огляд на сп'яніння





Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався пізнього вечора 10 жовтня 2025 року на вулиці Шевченка. Віталій Д. керував автомобілем Nissan Navara, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду керманич відмовився.



Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).



На судовому засіданні водій твердив, що перебував на задньому сидінні поруч із двома дівчатами. Мовляв, після зупинки пересів на правий бік і вийшов з автомобіля – із лівого боку виходити не хотів, бо там проїжджа частина. Крім того, чоловік перебував у СЗЧ і вже мав покарання за їзду без прав.



Однак на відеозаписах зафіксовано, як після зупинки автомобіля із правої передньої дверці виходить чоловік у військовій формі. Він не заперечував, що перебував за кермом, і відмовився від огляду.



Суд призначив Віталію Д. штраф у 17 тисяч гривень і на рік заборонив керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіка, який перебував у СЗЧ, оштрафували за відмову від огляду на стан сп'яніння у Ковелі.Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався пізнього вечора 10 жовтня 2025 року на вулиці Шевченка. Віталій Д. керував автомобілем Nissan Navara, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду керманич відмовився.Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).На судовому засіданні водій твердив, що перебував на задньому сидінні поруч із двома дівчатами. Мовляв, після зупинки пересів на правий бік і вийшов з автомобіля – із лівого боку виходити не хотів, бо там проїжджа частина. Крім того, чоловік перебував у СЗЧ і вже мав покарання за їзду без прав.Однак на відеозаписах зафіксовано, як після зупинки автомобіля із правої передньої дверці виходить чоловік у військовій формі. Він не заперечував, що перебував за кермом, і відмовився від огляду.Суд призначив Віталію Д. штраф у 17 тисяч гривень і на рік заборонив керувати транспортними засобами.

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