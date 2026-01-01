На Волині з’явився мурал на честь відомої веслувальниці Галини Зуб, яка трагічно загинула

На Волині з’явився мурал на честь відомої веслувальниці Галини Зуб, яка трагічно загинула
Луцький художник Юрій Чайка створив мурал з веслувальницею Галиною Зуб. Новий стінопис розмістили на стіні спортивної школи у Шацьку.

Про це худоник повідомив в соцмережах, передає ВСН.

Галина Зуб — майстер спорту, неодноразова призерка Спартакіади України, переможниця республіканських та міжнародних стартів. Веслувальниця тричі ставала найкращою спортсменкою Волині. 27 вересня 1983 року на навчально-тренувальному зборі її життя трагічно обірвалося.

Вже кілька років Юрій Чайка працює над творчим проєктом «Люди міста». Митець зображує на муралах відомих людей, що мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.

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Теги: мурали, Волинь
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