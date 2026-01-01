На Волині з’явився мурал на честь відомої веслувальниці Галини Зуб, яка трагічно загинула

Юрій Чайка створив мурал з веслувальницею Галиною Зуб. Новий стінопис розмістили на стіні спортивної школи у Шацьку.



Про це худоник повідомив в соцмережах, передає



Галина Зуб — майстер спорту, неодноразова призерка Спартакіади України, переможниця республіканських та міжнародних стартів. Веслувальниця тричі ставала найкращою спортсменкою Волині. 27 вересня 1983 року на навчально-тренувальному зборі її життя трагічно обірвалося.



Вже кілька років Юрій Чайка працює над творчим проєктом «Люди міста». Митець зображує на муралах відомих людей, що мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.

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