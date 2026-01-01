Воїн з Волині передав у музей шолом, який врятував йому життя. ФОТО

В експозиції Маневицького краєзнавчого музею, чільне місце займе балістичний шолом «Каска 2-М», який врятував життя воїну з МаневичПро це написав директор Маневицького краєзнавчого музеюМаневичанин Юрій Скороход служить у Волинській 100-й бригаді територіальної оборони, яка свого часу виконувала бойові завдання - тримала кордон з Білоруссю, воювала на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Покровському та Торецькому напрямках.Юрій позитивно оцінив захисний балістичний шолом «Каска 2-М», який врятував йому життя під час виконання бойового завдання та забезпечив йому захист від дрібнокаліберної зброї, адже він пробитий з трьох сторін. В лобовій частині чітко видніється рубець, одна куля увійшла під шолом, але голови не зачепила, вихідний отвір кулі був біля маківки."Я подякував Захиснику за те, що він, не шкодуючи власного життя, захищає мир та спокій, боронить нас від нападників. Споглядаючи на експонат, який врятував Воїну життя, хочу наголосити, що нехтувати правилами безпеки не варто, адже в будь-який момент може трапитися нещастя, а пошкодження голови має особливо страшні наслідки. Отже, одягнув захисний шолом значить залишишся у більшій безпеці. Бережіть себе!Даруй Боже, щоб якнайшвидше скінчилася війна, усі наші Захисники повернулися додому!" - йдеться у дописі директора музею.