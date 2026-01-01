Україна уразила ключові об’єкти ВПК Росії





Під ударом опинився російський завод ракетного палива, який виробляв тверде ракетне паливо для РСЗВ Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Про це повідомляє



У ніч на 16 серпня зафіксували пожежу на території об'єкта.



Водночас ступінь завданих збитків та результати ураження нині уточнюються.



Комбинат Каменский - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб армії РФ.



Тоді як за результатами аналізу додаткових даних вдалося підтвердити зупинку підприємства ТОВ Запсибнефтехим у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки № 1.



ТОВ Запсибнефтехим - один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості РФ та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.



Окрім того, підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ Орскнефтеоргсинтез в Орську Оренбурзької області



ПАТ Орскнефтеоргсинтез - великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб армії та воєнно-промислового комплексу РФ.



У Генштабі запевнили, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.



Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України здійснили ураження низки важливих військових цілей, зокрема зосередженню ракетного підрозділу, залізничному мосту та складах окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу Комбинат Каменский у Ростовській області, котре виробляє тверде ракетне паливо.Під ударом опинився російський завод ракетного палива, який виробляв тверде ракетне паливо для РСЗВ Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на повідомлення Генштабу.У ніч на 16 серпня зафіксували пожежу на території об'єкта.Водночас ступінь завданих збитків та результати ураження нині уточнюються.Комбинат Каменский - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб армії РФ.Тоді як за результатами аналізу додаткових даних вдалося підтвердити зупинку підприємства ТОВ Запсибнефтехим у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки № 1.ТОВ Запсибнефтехим - один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості РФ та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.Окрім того, підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ Орскнефтеоргсинтез в Орську Оренбурзької областіПАТ Орскнефтеоргсинтез - великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб армії та воєнно-промислового комплексу РФ.У Генштабі запевнили, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України здійснили ураження низки важливих військових цілей, зокрема зосередженню ракетного підрозділу, залізничному мосту та складах окупантів.

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