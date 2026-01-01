Гроза і шквал: на Волині попереджають про негоду

Гроза і шквал: на Волині попереджають про негоду
Волинські синоптики переджають про небезпечні метеорологічні явища на території області.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

В другій половині дня 17 серпня, в Луцьку та по області, очікується гроза, шквал 15-20 м/с.
Гроза і шквал: на Волині попереджають про негоду

Представники Волинського обласного центру гідрометеорології зазначають, що рівень небезпечності I, жовтий.

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Теги: гроза, шквал, погода
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