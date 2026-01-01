Гроза і шквал: на Волині попереджають про негоду





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



В другій половині дня 17 серпня, в Луцьку та по області, очікується гроза, шквал 15-20 м/с.



Представники Волинського обласного центру гідрометеорології зазначають, що рівень небезпечності I, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики переджають про небезпечні метеорологічні явища на території області.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.В другій половині дня 17 серпня, в Луцьку та по області, очікується гроза, шквал 15-20 м/с.Представники Волинського обласного центру гідрометеорології зазначають, що рівень небезпечності I, жовтий.

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