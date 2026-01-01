Була першою в селі: 74-річна волинянка понад 50 років їздить на мотоциклі

Ніна з Градиська на Волині понад пів століття кермує двоколісним транспортом. Свій перший мотоцикл вона привезла з Бреста, а згодом держава видала їй мотоцикл із великою коляскою для роботи кіномеханіком.



Про історію жінки повідомляє газета



Ніна навчалася на кіномеханіка в Луцьку, а згодом закінчила кінотехніку у Львові. Працювала в селах, куди мотоциклом привозила кіноленти та встановлювала кінофільми.



Найбільше глядачі любили індійське кіно. На сеанси збиралися цілими селами, а для молоді кіно було ще й нагодою зустрітися та піти на танці.



Жінка пригадує, що свого часу їздила і на великих мотоциклах. Понад 50 років тому вона стала першою жінкою у Градиську, яка навчилася кермувати двоколісним транспортом.



Нині Ніна вже не їздить на мотоциклі — пересувається селом на електроскутері, який три роки тому придбали їй діти.

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