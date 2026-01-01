Автобус, який на Волині митники вилучили в порушників, служитиме для потреб Сил оборони України

Волинські митники передали для воїнів автобус, який був вилучений через порушення митних правил на пункті пропуску "Ягодин".Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.Предмет порушення митних правил - автобус «TEMSA DIAMOND» служитиме для потреб Сил оборони України. Начальник Волинської митниціпередав документи та ключі транспортного засобу уповноваженим представникам бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України.Пасажирський автобус виробництва 2005 року був оцінений експертом у майже 1,3 млн грн. На склад митниці він потрапив з Ягодина як тимчасово вилучений предмет у справі про порушення митних правил. Протокол був складений за ознаками ст. 483 Митного кодексу України минулоріч у квітні. Історія про «автобус-примару» увійшла в перелік найзухваліших приховувань від контролю волинських митників у 2025 році.Нагадаємо, зловмисники підмінили в ньому індивідуальний ідентифікаційний номер через механічне втручання в заводську конструкцію, аби ввезти без оподаткування під «чужим» українським реєстраційним номером.Згодом за постановою Любомльського районного суду, залишеною в силі судом апеляційної інстанції, на порушника було накладено штраф, а транспортний засіб конфіскували в дохід держави. Передача автобуса здійснена відповідно до наказу Волинської обласної військової адміністрації.