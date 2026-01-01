РФ атакувала Україну балістикою, «Оніксами», Х-59/69 і 106 дронами, загинули люди

У ніч на 16 серпня росіяни знову обстрілювали мирні області України. Під атакою опинилися Київ, Кременчук, Кривий Ріг, а також Херсонщина, Одещина і Донеччина. Є загибліПро це повідомляють у командуванні Повітряних сил та в місцевих облдержадміністраціях.Так, у ніч на 16 серпня (з 18:00 15 серпня) противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл., а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.У Донецькій, Херсонській та Одеській областях унаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 16 постраждали.На Донеччині російські обстріли забрали життя однієї людини у Райгородку. Ще шестеро людей дістали поранення: двоє у Слов'янську та по одному у Дружківці, Іверському, Маяках і Курициному.На Херсонщині через російські атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранення. В області пошкоджено шість багатоповерхівок і 12 приватних будинків, а також магазин, сільськогосподарську техніку та автомобілі.На Одещині росіяни вранці 16 серпня атакували Білгород-Дністровський. Пошкоджені фасади та скління трьох п'ятиповерхових житлових будинків, за попередніми даними, одна людина постраждала.