Яку частку зарплати витратять волиняни, щоб зібрати дитину в школу





Про це повідомляє



За розрахунками OLX Товари, базовий набір речей для однієї дитини коштує близько 4 130 гривень. До нього увійшли одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.



Зокрема, медіанна вартість нового шкільного рюкзака становить 580 гривень, шкільної форми - 400 гривень, туфель - 500 гривень.



Три сорочки, футболки або блузки можна придбати приблизно за 750 гривень. Спортивний костюм коштує від 500 гривень, ще близько 200 гривень у розрахунку передбачили на кілька пар шкарпеток та колготки.



На базовий набір канцелярії - зошити, ручки, олівці та інше приладдя - заклали близько 1 000 гривень.



Водночас фактичні витрати можуть відрізнятися залежно від кількості речей, брендів та потреб конкретного школяра.



Де підготовка до школи найбільше вдарить по бюджету

Найбільшу частку медіанної зарплати на базовий набір школяра доведеться витратити у Херсонській області - близько 23%. Медіанна зарплата там становить 18 175 гривень.



У Сумській області підготовка дитини до школи обійдеться приблизно у 21% медіанної зарплати, яка становить 20 000 гривень.



Близько 18% зарплати становитимуть такі витрати у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.



Приблизно 17% - у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 гривень.



У Хмельницькій області базовий набір становить близько 16% медіанної зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській - близько 15%.



Ще приблизно 14% зарплати потрібно витратити у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.



Найменшою частка витрат є у Львівській області - близько 12%. Медіанна зарплата тут становить 35 000 гривень - це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.



Нагадаємо, в Україні почали здійснювати виплати за програмою "Пакунок школяра". Держава вже перерахувала понад 308 млн гривень майже 61 тисячі сімей, які отримають по 5 тисяч гривень на дитину для підготовки до першого класу. Гроші можна витратити на одяг, взуття, канцтовари, шкільне приладдя та книги, а заяву подати через "Дію" або Пенсійний фонд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий навчальний рік традиційно означає додаткові витрати для сімей. Цьогоріч за базовий набір речей для школяра доведеться заплатити трохи більше 4 тисяч гривень, але в різних областях його частка від місячного доходу родини суттєво відрізняється.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота та OLX Товари.За розрахунками OLX Товари, базовий набір речей для однієї дитини коштує близько 4 130 гривень. До нього увійшли одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.Зокрема, медіанна вартість нового шкільного рюкзака становить 580 гривень, шкільної форми - 400 гривень, туфель - 500 гривень.Три сорочки, футболки або блузки можна придбати приблизно за 750 гривень. Спортивний костюм коштує від 500 гривень, ще близько 200 гривень у розрахунку передбачили на кілька пар шкарпеток та колготки.На базовий набір канцелярії - зошити, ручки, олівці та інше приладдя - заклали близько 1 000 гривень.Водночас фактичні витрати можуть відрізнятися залежно від кількості речей, брендів та потреб конкретного школяра.Найбільшу частку медіанної зарплати на базовий набір школяра доведеться витратити у Херсонській області - близько 23%. Медіанна зарплата там становить 18 175 гривень.У Сумській області підготовка дитини до школи обійдеться приблизно у 21% медіанної зарплати, яка становить 20 000 гривень.Близько 18% зарплати становитимуть такі витрати у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.Приблизно 17% - у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 гривень.У Хмельницькій області базовий набір становить близько 16% медіанної зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій,та Одеській -Ще приблизно 14% зарплати потрібно витратити у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.Найменшою частка витрат є у Львівській області - близько 12%. Медіанна зарплата тут становить 35 000 гривень - це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.Нагадаємо, в Україні почали здійснювати виплати за програмою "Пакунок школяра". Держава вже перерахувала понад 308 млн гривень майже 61 тисячі сімей, які отримають по 5 тисяч гривень на дитину для підготовки до першого класу. Гроші можна витратити на одяг, взуття, канцтовари, шкільне приладдя та книги, а заяву подати через "Дію" або Пенсійний фонд.

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