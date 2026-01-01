На Волині загорілося торфовище. ФОТО

В Камінь-Каширському районі рятувальники приборкали загорання торфу поблизу села Залаззя Любешівської громади (урочище "Заольхівя").Пожежа сталася у суботу, 15 серпня. О 13:13 загоряння вже ліквідували, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 12-о Державного пожежно-рятувального поста селища Любешів, мотопомпа та оперативний автомобіль.О 17:05 ліквідовано пожежу сухої трави та самосіву поблизу села Острівок цього ж району.Площа пожежі склала близько 2,5 га, гасіння проводили рятувальники ДСНС з райцентру та вогнеборці місцевої пожежної команди села Черче.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем поки не встановлених осіб.Закликаємо громадян бути вкрай обережними при поводженні з вогнем, в спекотну погоду полумʼя легко може перекинутись на ліс чи торфяник.За порушення вимог пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність!