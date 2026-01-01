На Волині загорілося торфовище. ФОТО
Сьогодні, 12:05
В Камінь-Каширському районі рятувальники приборкали загорання торфу поблизу села Залаззя Любешівської громади (урочище "Заольхівя").
Пожежа сталася у суботу, 15 серпня. О 13:13 загоряння вже ліквідували, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 12-о Державного пожежно-рятувального поста селища Любешів, мотопомпа та оперативний автомобіль.
О 17:05 ліквідовано пожежу сухої трави та самосіву поблизу села Острівок цього ж району.
Площа пожежі склала близько 2,5 га, гасіння проводили рятувальники ДСНС з райцентру та вогнеборці місцевої пожежної команди села Черче.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем поки не встановлених осіб.
Закликаємо громадян бути вкрай обережними при поводженні з вогнем, в спекотну погоду полумʼя легко може перекинутись на ліс чи торфяник.
За порушення вимог пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність!
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Пожежа сталася у суботу, 15 серпня. О 13:13 загоряння вже ліквідували, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 12-о Державного пожежно-рятувального поста селища Любешів, мотопомпа та оперативний автомобіль.
О 17:05 ліквідовано пожежу сухої трави та самосіву поблизу села Острівок цього ж району.
Площа пожежі склала близько 2,5 га, гасіння проводили рятувальники ДСНС з райцентру та вогнеборці місцевої пожежної команди села Черче.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем поки не встановлених осіб.
Закликаємо громадян бути вкрай обережними при поводженні з вогнем, в спекотну погоду полумʼя легко може перекинутись на ліс чи торфяник.
За порушення вимог пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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