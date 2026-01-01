Волинська легкоатлетка з особистим рекордом увійша в десятку кращих на чемпіонаті Європи

Марія Сахарук представляла Україну на півмарафоні на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.



Волинянка увійшла в десятку кращих, - повідомляє



У ранковій сесії змагального дня чемпіонату Європи у Бірмінгемі відбулися чотири розіграші медалей у спортивній ходьбі — марафонські та півмарафонські дистанції серед чоловіків і жінок. Збірна України мала сімох представників у цих стартах.



У жіночому півмарафоні Україна була представлена бронзовою призеркою Людмилою Оляновською та Марією Сахарук, яка фінішувала восьмою із особистим рекордом — подолала оновлену дистанцію за 1:34.28 години.



Континентальна першість стала першим турніром, де спортсмени виступали на оновленій півмарафонській дистанції зі спортивної ходьби, яка стала на один кілометр довшою за попередній стандарт.



Для Сахарук це також був перший досвід виступу на такій дистанції на рівні Євро. Оцінюючи маршрут після фінішу, вона окремо відзначила його швидкісний характер.



«Мені дистанція дуже сподобалась. На мій погляд, траса швидкісна, дуже гарна локація. Єдине — моментами бруківка та нерівності. Але коли ти готуєшся, то нормально. Це як нові враження та шанс для тих людей, які люблять сказати після фінішу: "А я б могла сильніше". А от тобі кілометр — іди сильніше».



«Після командного чемпіонату світу в Бразилії я б сказала, що тут легше. І дихати легше було, і траса, хоч і має нерівності, але здалася мені швидкіснішою, ніж тамтешня рівна».



На чемпіонатах Європи Марія Сахарук вперше фінішувала у топ-10 — досі на дистанції у 20 кілометрів посідала 17-те (2018) та 13-те місця (2024). А після фінішу окреслила амбіції й на здобуття дебютної нагороди.



«Хочу сказати, що сьогодні пройшла по особистому рекорду. Результатом задоволена. Щоправда, хотілося медаль, звісно, але ще треба готуватись».



Марія Сахарук: що відомо про легкоатлетку

30-річна спортивна ходунка, що представляє Волинську область.

У 2026 році — віцечемпіонка України на півмарафонській дистанції. Поступилася у Львові лише Людмилі Оляновській із результатом 1:37.07 години.



Дворазова учасниця Олімпійських ігор у 2021 та 2024 роках. Найкращий результат на цьому рівні демонструвала в Парижі, посівши 17-те місце на дистанції 20 км.



Від початку сезону доклалася до перемоги України в заліку командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби у жіночому півмарафоні, ставши третьою українкою в межах топ-10.



У 2025 році дебютувала на чемпіонатах світу з легкої атлетики — з 19-го місця на дистанції 20 кілометрів у Токіо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська скороходкапредставляла Україну на півмарафоні на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.Волинянка увійшла в десятку кращих, - повідомляє Суспільне У ранковій сесії змагального дня чемпіонату Європи у Бірмінгемі відбулися чотири розіграші медалей у спортивній ходьбі — марафонські та півмарафонські дистанції серед чоловіків і жінок. Збірна України мала сімох представників у цих стартах.У жіночому півмарафоні Україна була представлена бронзовою призеркоюта, яка фінішувала восьмою із особистим рекордом — подолала оновлену дистанцію за 1:34.28 години.Континентальна першість стала першим турніром, де спортсмени виступали на оновленій півмарафонській дистанції зі спортивної ходьби, яка стала на один кілометр довшою за попередній стандарт.Для Сахарук це також був перший досвід виступу на такій дистанції на рівні Євро. Оцінюючи маршрут після фінішу, вона окремо відзначила його швидкісний характер.«Мені дистанція дуже сподобалась. На мій погляд, траса швидкісна, дуже гарна локація. Єдине — моментами бруківка та нерівності. Але коли ти готуєшся, то нормально. Це як нові враження та шанс для тих людей, які люблять сказати після фінішу: "А я б могла сильніше". А от тобі кілометр — іди сильніше».«Після командного чемпіонату світу в Бразилії я б сказала, що тут легше. І дихати легше було, і траса, хоч і має нерівності, але здалася мені швидкіснішою, ніж тамтешня рівна».На чемпіонатах Європи Марія Сахарук вперше фінішувала у топ-10 — досі на дистанції у 20 кілометрів посідала 17-те (2018) та 13-те місця (2024). А після фінішу окреслила амбіції й на здобуття дебютної нагороди.«Хочу сказати, що сьогодні пройшла по особистому рекорду. Результатом задоволена. Щоправда, хотілося медаль, звісно, але ще треба готуватись».30-річна спортивна ходунка, що представляє Волинську область.У 2026 році — віцечемпіонка України на півмарафонській дистанції. Поступилася у Львові лише Людмилі Оляновській із результатом 1:37.07 години.Дворазова учасниця Олімпійських ігор у 2021 та 2024 роках. Найкращий результат на цьому рівні демонструвала в Парижі, посівши 17-те місце на дистанції 20 км.Від початку сезону доклалася до перемоги України в заліку командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби у жіночому півмарафоні, ставши третьою українкою в межах топ-10.У 2025 році дебютувала на чемпіонатах світу з легкої атлетики — з 19-го місця на дистанції 20 кілометрів у Токіо.

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