Підтвердили загибель воїна з Волині Руслана Короткова
Сьогодні, 14:54
Трагічна звістка вчергове сколихнула Волинь. Підтвердили загибель військовослужбовця з Рівненської громади.
Про це повідомив очільник громади Юрій Фіньковський.
"Після проведення ДНК експертизи, підтверджено загибель жителя с.Рівне, солдата КОРОТКОВА РУСЛАНА МИКОЛАЙОВИЧА, 1988 року народження. Військовий загинув 7 жовтня 2024 року в районі н.п. Желанне Друге Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Згідно розпорядження голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби" - йдеться у дописі.
16 серпня кортеж з тілом загиблого військовослужбовця о 18.00 год. виїзжатиме з моргу м. Любомль. За тим, колона буде рухатись у с.РІВНЕ, орієнтовний час прибуття до будинку загиблого - 18.40-19.00 год.
Поховання Героя відбудеться у понеділок, 17 серпня. Час прощання із нашим земляком повідомлять додатково.
Колектив Інфомаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив очільник громади Юрій Фіньковський.
"Після проведення ДНК експертизи, підтверджено загибель жителя с.Рівне, солдата КОРОТКОВА РУСЛАНА МИКОЛАЙОВИЧА, 1988 року народження. Військовий загинув 7 жовтня 2024 року в районі н.п. Желанне Друге Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Згідно розпорядження голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби" - йдеться у дописі.
16 серпня кортеж з тілом загиблого військовослужбовця о 18.00 год. виїзжатиме з моргу м. Любомль. За тим, колона буде рухатись у с.РІВНЕ, орієнтовний час прибуття до будинку загиблого - 18.40-19.00 год.
Поховання Героя відбудеться у понеділок, 17 серпня. Час прощання із нашим земляком повідомлять додатково.
Колектив Інфомаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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