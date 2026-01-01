Підтвердили загибель воїна з Волині Руслана Короткова

Трагічна звістка вчергове сколихнула Волинь. Підтвердили загибель військовослужбовця з Рівненської громади.Про це повідомив очільник громади"Після проведення ДНК експертизи, підтверджено загибель жителя с.Рівне, солдата, 1988 року народження. Військовий загинув 7 жовтня 2024 року в районі н.п. Желанне Друге Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Згідно розпорядження голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби" - йдеться у дописі.16 серпня кортеж з тілом загиблого військовослужбовця о 18.00 год. виїзжатиме з моргу м. Любомль. За тим, колона буде рухатись у с.РІВНЕ, орієнтовний час прибуття до будинку загиблого - 18.40-19.00 год.Поховання Героя відбудеться у понеділок, 17 серпня. Час прощання із нашим земляком повідомлять додатково.Колектив Інфомаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.