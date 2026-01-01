У черзі перед пунктом пропуску "Устилуг" на Волині близько сотні автомобілів





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.



Так, станом на 15:00 16 серпня на пункті пропуску "Устилуг" прикордонники зафіксували 70 легкови автомобілів та один автобус, пропуск пішоходів наразі не здійснюється.



Варто зазначити, що у 12:00 на пункті пропуску черга була більшою - 90 автівок та 2 автобуси.



Як розповіла Маргарита Вершиніна, черги на кордоні з Польщею традиційно з'являються перед або на вихідних.



"Причини — літній туристичний сезон та сезонні роботи, на які їдуть наші громадяни», — сказала Маргарита Вершиніна.



Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.



Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.



Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).



Ситуація на інших пунктах пропуску з Республікою Польща:

«Ягодин» - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Угринів» -20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» -10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» -20 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» -35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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