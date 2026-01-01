За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



Займання трапилися поблизу Ківерців, у селах Богушівка, Городок, Сьомаки та Іванчиці Луцької громади, а також у селі Озерці Горохівської громади та селі Хопнів Ківерцівської громади.



У більшості випадків до виникнення пожеж призвело необережне поводження з вогнем.



Усі займання рятувальники ліквідували спільно з працівниками місцевої пожежної охорони. Загальна площа, охоплена вогнем, становить понад 6 гектарів.



У селі Озерці на місці пожежі рятувальники виявили палія. На нього складено постанову за статтею 77-1 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники Луцького району ліквідували 7 пожеж сухої рослинності. Горіли суха трава, чагарники та стерня.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Займання трапилися поблизу Ківерців, у селах Богушівка, Городок, Сьомаки та Іванчиці Луцької громади, а також у селі Озерці Горохівської громади та селі Хопнів Ківерцівської громади.У більшості випадків до виникнення пожеж призвело необережне поводження з вогнем.Усі займання рятувальники ліквідували спільно з працівниками місцевої пожежної охорони. Загальна площа, охоплена вогнем, становить понад 6 гектарів.У селі Озерці на місці пожежі рятувальники виявили палія. На нього складено постанову за статтею 77-1 КУпАП.

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