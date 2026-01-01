За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО

За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО
Минулої доби рятувальники Луцького району ліквідували 7 пожеж сухої рослинності. Горіли суха трава, чагарники та стерня.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Займання трапилися поблизу Ківерців, у селах Богушівка, Городок, Сьомаки та Іванчиці Луцької громади, а також у селі Озерці Горохівської громади та селі Хопнів Ківерцівської громади.

У більшості випадків до виникнення пожеж призвело необережне поводження з вогнем.

Усі займання рятувальники ліквідували спільно з працівниками місцевої пожежної охорони. Загальна площа, охоплена вогнем, становить понад 6 гектарів.

У селі Озерці на місці пожежі рятувальники виявили палія. На нього складено постанову за статтею 77-1 КУпАП.
За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО
За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО
За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, суха рослинність, ДСНС
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