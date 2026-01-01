Які продукти на Волині подорожчали найбільше
Сьогодні, 17:07
У липні вартість харчових продуктів на споживчих ринках Волині зросла на 1%.
Найбільше здорожчали макаронні вироби і соняшникова олія. Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на Головному управлінні статистики області.
Соняшникова олія за останній місяць зросла в ціні на 5,8%, макарони — на 3,5%. Також у рейтинг продуктів, які подорожчали потрапила риба, її ціна збільшилася на 3,4%.
Окрім того, зросла вартість сметани, фруктів, рису і м'яса птиці.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках Волині фіксують зниження ціни на овочі, курячі яйця, сири, сало і молоко на 4,3–1,6%.
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Найбільше здорожчали макаронні вироби і соняшникова олія. Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на Головному управлінні статистики області.
Соняшникова олія за останній місяць зросла в ціні на 5,8%, макарони — на 3,5%. Також у рейтинг продуктів, які подорожчали потрапила риба, її ціна збільшилася на 3,4%.
Окрім того, зросла вартість сметани, фруктів, рису і м'яса птиці.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках Волині фіксують зниження ціни на овочі, курячі яйця, сири, сало і молоко на 4,3–1,6%.
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