Які продукти на Волині подорожчали найбільше





Найбільше здорожчали макаронні вироби і соняшникова олія. Про це повідомляє



Соняшникова олія за останній місяць зросла в ціні на 5,8%, макарони — на 3,5%. Також у рейтинг продуктів, які подорожчали потрапила риба, її ціна збільшилася на 3,4%.



Окрім того, зросла вартість сметани, фруктів, рису і м'яса птиці.



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках Волині фіксують зниження ціни на овочі, курячі яйця, сири, сало і молоко на 4,3–1,6%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У липні вартість харчових продуктів на споживчих ринках Волині зросла на 1%.Найбільше здорожчали макаронні вироби і соняшникова олія. Про це повідомляє "Суспільне" , посилаючись на Головному управлінні статистики області.Соняшникова олія за останній місяць зросла в ціні на 5,8%, макарони — на 3,5%. Також у рейтинг продуктів, які подорожчали потрапила риба, її ціна збільшилася на 3,4%.Окрім того, зросла вартість сметани, фруктів, рису і м'яса птиці.Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках Волині фіксують зниження ціни на овочі, курячі яйця, сири, сало і молоко на 4,3–1,6%.

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