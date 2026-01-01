Якою буде погода на Волині та у Луцьку в понеділок, 17 серпня

Якою буде погода на Волині та у Луцьку в понеділок, 17 серпня
Волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність з короткочасними дощами.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорлогії.

Так, у Луцьку мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

На території Волинської області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. Температура води в річці Стир +21°, в озері Світязь +20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з’явився мурал на честь відомої веслувальниці Галини Зуб, яка трагічно загинула
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода на Волині та у Луцьку в понеділок, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
Воїн з Волині передав у музей шолом, який врятував йому життя. ФОТО
Сьогодні, 19:16
За добу пожежники Волині 7 разів гасили палаючий сухостій. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Україна уразила ключові об’єкти ВПК Росії
Сьогодні, 17:49
Медіа
відео
1/8