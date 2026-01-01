Якою буде погода на Волині та у Луцьку в понеділок, 17 серпня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорлогії.



Так, у Луцьку мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.



На території Волинської області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня місцями шквал 15-20 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. Температура води в річці Стир +21°, в озері Світязь +20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність з короткочасними дощами.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорлогії.Так, у Луцьку мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.На території Волинської області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень, в другій половині, короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., в другій половині дня місцями шквал 15-20 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. Температура води в річці Стир +21°, в озері Світязь +20°.

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