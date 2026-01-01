У Луцьку на фестивалі вуличної культури та спорту працювали 20 локацій





Організував щорічний захід департамент молоді та спорту Луцької міської ради за сприяння десятка партнерів, пишуть



І дорослі, і малі мали можливість знайти для себе цікаве заняття, як-от спорт, майстер-класи або інтелектуальні заняття. Усе абсолютно безоплатно.



Захід стартував із демонстраційного виступ із капоейри – бразильського бойового мистецтва, що поєднує силу, акробатику й танець. За це відповідали вихованці школи Rabo de Arraia під керівництвом інструктора Рустама Гасангусенова. Після цього – танцювальні виступи від місцевих дівчат.



Поруч працювали мотопатруль і велопатруль з інтерактивом «Спробуй себе патрульним». Поліцейські розказували про свою роботу, а також дозволяли дітлахам посидіти в службовому транспорті.



А ось перелік спортивних активностей був на різний смак: флорбол, силові тренування, бокс, баскетбол, корнхол, шахи, шашки, диск-гольф, веслування на байдарках, пілатес.



Трохи далі по парку розмістилися локації з грою «Лазертаг», з тактичною підготовкою від Луцького міського молодіжного центру, із запуском повітряних зміїв.



За словами першої заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк, міська рада працює над створенням умов для розвитку молодих людей.



«Сьогодні не можемо залишатися осторонь роботи з молоддю. Це надзвичайно важливо, адже в період війни в країні треба створити умови, за яких молоді люди відчуватимуть підтримку. У пріоритеті – розвиток молоді, аби вона не полишала країну», – звернула увагу Ірина Чебелюк.



Як зауважив директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий, упродовж дня робили акцент на спорті, силі духу та вибуховій енергії вулиць.



«Увесь парк наповнений двадцятьма локаціями. Тут інтелектуальні види спорту, силові, командні, майстер-класи. Люди різного віку можуть безоплатно займатися і розвиватися, стати активними і здоровими. Такі фестивалі ми робимо кожного року», – акцентував він.



Нагадаємо, 12 серпня в Україні відзначили Міжнародний день молоді. Цю дату влада затвердила у 2021 році, щоб остаточно відійти від радянської традиції святкування в останню неділю червня та інтегруватися у світові європейські цінності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди Дня молоді в Луцьку відбувся фестиваль вуличної культури та спорту. У центральному парку зібралися сотні містян, для яких облаштували 20 локацій.Організував щорічний захід департамент молоді та спорту Луцької міської ради за сприяння десятка партнерів, пишуть Волинські новини І дорослі, і малі мали можливість знайти для себе цікаве заняття, як-от спорт, майстер-класи або інтелектуальні заняття. Усе абсолютно безоплатно.Захід стартував із демонстраційного виступ із капоейри – бразильського бойового мистецтва, що поєднує силу, акробатику й танець. За це відповідали вихованці школи Rabo de Arraia під керівництвом інструктора Рустама Гасангусенова. Після цього – танцювальні виступи від місцевих дівчат.Поруч працювали мотопатруль і велопатруль з інтерактивом «Спробуй себе патрульним». Поліцейські розказували про свою роботу, а також дозволяли дітлахам посидіти в службовому транспорті.А ось перелік спортивних активностей був на різний смак: флорбол, силові тренування, бокс, баскетбол, корнхол, шахи, шашки, диск-гольф, веслування на байдарках, пілатес.Трохи далі по парку розмістилися локації з грою «Лазертаг», з тактичною підготовкою від Луцького міського молодіжного центру, із запуском повітряних зміїв.За словами першої заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк, міська рада працює над створенням умов для розвитку молодих людей.«Сьогодні не можемо залишатися осторонь роботи з молоддю. Це надзвичайно важливо, адже в період війни в країні треба створити умови, за яких молоді люди відчуватимуть підтримку. У пріоритеті – розвиток молоді, аби вона не полишала країну», – звернула увагу Ірина Чебелюк.Як зауважив директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий, упродовж дня робили акцент на спорті, силі духу та вибуховій енергії вулиць.«Увесь парк наповнений двадцятьма локаціями. Тут інтелектуальні види спорту, силові, командні, майстер-класи. Люди різного віку можуть безоплатно займатися і розвиватися, стати активними і здоровими. Такі фестивалі ми робимо кожного року», – акцентував він.Нагадаємо, 12 серпня в Україні відзначили Міжнародний день молоді. Цю дату влада затвердила у 2021 році, щоб остаточно відійти від радянської традиції святкування в останню неділю червня та інтегруватися у світові європейські цінності.

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