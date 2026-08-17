Росія розгорнула біля українського та білоруського кордонів 10 нових баз для запуску реактивних дронів





Про це йдеться в розслідуванні британського видання The Telegraph, базоване на аналізі супутникових знімків, злитих документах та даних аналітичної компанії DroneSec, пише



Журналісти та військові аналітики виявили 59 механічних пускових напрямних уздовж українського та білоруського кордонів. Ці рейкові катапульти замінюють злітні смуги та дозволяють швидко запускати важкі дрони літакового типу безпосередньо поблизу лінії фронту.



Щонайменше 20 із цих пускових рейок мають подовжену конструкцію. Експерти вказують, що вони розраховані на запуск новітніх високошвидкісних реактивних модифікацій безпілотників великої дальності.



Частина хабів була створена шляхом переобладнання чинних військових баз і цивільних аеропортів, тоді як інші майданчики розгорнули з нуля у сільській місцевості.



За оцінками експертів, масштаби нарощування складської інфраструктури вказують на підготовку Москви до затяжної та більш інтенсивної повітряної кампанії: лише на одній із баз зафіксовано складські площі для одночасного зберігання понад 1000 ударних безпілотників. На низці об'єктів будівництво додаткових пускових позицій досі триває.



Постачання БпЛА на пускові майданчики йде напряму з військових заводів РФ, зокрема з виробничого кластера у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в республіці Татарстан.



Згідно зі злитими документами, нові модифікації під назвами "Герань-4" та "Герань-5" оснащені реактивними двигунами, здатні нести посилену 90-кілограмову бойову частину та рухатися зі значно вищою швидкістю, що мінімізує ефективність роботи українських мобільних вогневих груп.



Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України також попереджало, що Росія оснащує дрони "Герань" ракетами класу "повітря-повітря" для ураження української авіації, залученої до перехоплення повітряних цілей над великими містами.



Кремль "значно розширив" свою мережу безпілотників, щоб "атакувати Україну та тримати країни НАТО під загрозою подібних атак", стверджує генеральний директор і засновник компанії DroneSec Майк Моннік, який проаналізував супутникові знімки.



"Це розширення пускових майданчиків демонструє, як Росія наростила свої можливості запускати більшу кількість безпілотників, водночас використовуючи технології, щоб ускладнити перехоплення тих типів дронів, які вона застосовує.



У сукупності ці два елементи дозволяють збільшити загальну кількість безпілотних авіаційних систем, які Росія може використовувати для атак по Україні, і ускладнюють завдання українським силам щодо перехоплення новітніх моделей російських дронів", - йдеться в повідомленні.



Аналітики попереджають, що новітні російські реактивні безпілотники можуть бути використані і проти європейських країн, причому розташування деяких баз дозволяє російським дронам досягати Варшави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія збудувала та розширила щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білоруссю, розрахованих на масований запуск новітніх реактивних безпілотників для системного виснаження та прориву української протиповітряної оборони.Про це йдеться в розслідуванні британського видання The Telegraph, базоване на аналізі супутникових знімків, злитих документах та даних аналітичної компанії DroneSec, пише Українська правда Журналісти та військові аналітики виявили 59 механічних пускових напрямних уздовж українського та білоруського кордонів. Ці рейкові катапульти замінюють злітні смуги та дозволяють швидко запускати важкі дрони літакового типу безпосередньо поблизу лінії фронту.Щонайменше 20 із цих пускових рейок мають подовжену конструкцію. Експерти вказують, що вони розраховані на запуск новітніх високошвидкісних реактивних модифікацій безпілотників великої дальності.Частина хабів була створена шляхом переобладнання чинних військових баз і цивільних аеропортів, тоді як інші майданчики розгорнули з нуля у сільській місцевості.За оцінками експертів, масштаби нарощування складської інфраструктури вказують на підготовку Москви до затяжної та більш інтенсивної повітряної кампанії: лише на одній із баз зафіксовано складські площі для одночасного зберігання понад 1000 ударних безпілотників. На низці об'єктів будівництво додаткових пускових позицій досі триває.Постачання БпЛА на пускові майданчики йде напряму з військових заводів РФ, зокрема з виробничого кластера у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в республіці Татарстан.Згідно зі злитими документами, нові модифікації під назвами "Герань-4" та "Герань-5" оснащені реактивними двигунами, здатні нести посилену 90-кілограмову бойову частину та рухатися зі значно вищою швидкістю, що мінімізує ефективність роботи українських мобільних вогневих груп.Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України також попереджало, що Росія оснащує дрони "Герань" ракетами класу "повітря-повітря" для ураження української авіації, залученої до перехоплення повітряних цілей над великими містами.Кремль "значно розширив" свою мережу безпілотників, щоб "атакувати Україну та тримати країни НАТО під загрозою подібних атак", стверджує генеральний директор і засновник компанії DroneSec, який проаналізував супутникові знімки."Це розширення пускових майданчиків демонструє, як Росія наростила свої можливості запускати більшу кількість безпілотників, водночас використовуючи технології, щоб ускладнити перехоплення тих типів дронів, які вона застосовує.У сукупності ці два елементи дозволяють збільшити загальну кількість безпілотних авіаційних систем, які Росія може використовувати для атак по Україні, і ускладнюють завдання українським силам щодо перехоплення новітніх моделей російських дронів", - йдеться в повідомленні.Аналітики попереджають, що новітні російські реактивні безпілотники можуть бути використані і проти європейських країн, причому розташування деяких баз дозволяє російським дронам досягати Варшави.

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