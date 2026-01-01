На Волині авто злетіло у кювет і перекинулося

Слідчі встановлюють обставини аварій у Володимирському та Ковельському районах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 19 години, у Литовежі, нововолинець, 1977 року народження, керуючи Volkswagen Passat, зіткнувся з Mersedes-Benz 312D. За кермом другого транспортного засобу перебував нововолинець, 1988 року народження. Внаслідок аварії пасажирка Volkswagen Passat з Благодатного, 1987 року народження, отримала перелом.Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286-1 КК України. Керманич Volkswagen Passat затриманий в порядку ст. 208 КПК України, він перебував в стані алкогольного сп’яніння і позбавлений права керування на 10 років з 2024.ДТП з травмованими трапилась на дорозі в напрямку Шацька, між Полапами і Згоранами. Водій БМВ Х3, житель Шацька, 1997 року народження, попередньо, не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожньої обстановки, здійснив з’їзд з проїзної частини у кювет, що спричинило до перекидання автомобіля. Травми отримали керманич та двоє пасажирів з с.Головне, 2007 та 2005 років народження.Відомості розслідуються за ч.1 ст. 286 КК України.