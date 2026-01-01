У Львові батько і син із Волині проходили лікування після поранення від удару FPV-дрона

Микола Шуляк після удару FPV-дрона втратив руку та майже повністю слух на ліве вухо, а його син Олександр уже завершив реабілітацію.



Про це повідомили у пресслужбі Першого медобєднання Львова, пише



До повномасштабного вторгнення Микола Шуляк з Волині працював водієм. У перші дні повномаштабного вторгнення чоловік добровільно долучився до лав ЗСУ.



«Я зразу пішов. З перших днів там ніхто не думав. Я прийняв рішення, що маю йти на схід, щоб син не йшов. Але через пів року він теж долучився», — розповів військовослужбовець.



Микола Шуляк служив водієм у 14-й окремій механізованій бригаді, до якої згодом долучився і його син Олександр. У лютому 2025 року Олександр отримав важке поранення. У серпні того ж року FPV-дрон влучив у автомобіль батька, коли він прямував на завдання на Куп'янському напрямку:



«Найбільше переживав за сина. Його поранило так само, як і мене, — FPV-дрон у машину».



Унаслідок вибуху Микола отримав численні поранення лівої частини тіла. За інформацією медиків, рука була майже відірвана, уламки пошкодили плече та голову, а також дісталися до легені. Крім того, військовий отримав акубаротравму. Через гучний звук вибуху та різкий перепад тиску в нього розірвалася барабанна перетинка, унаслідок чого він майже повністю втратив слух на ліве вухо.



Як повідомили медики, після ампутації руки батька доправили до Центру «Unbroken», де на той час уже проходив лікування його син. Вони перебували на одному поверсі, а поруч із ними була дружина Миколи та мати Олександра.



«У сина кінцівки цілі, але має проблеми з ходьбою та рухливістю лівої руки. Це було найважче емоційно. Я вже якось давав собі раду, найважливіше було, щоб він піднявся, став на ноги. На щастя, вже ходить. Його реабілітація завершилася», — каже Микола Шуляк.



За інформацією медиків, чоловік досі проходить лікування у Центрі «Unbroken». Після ампутації він переніс чотири операції, а згодом пройшов реабілітацію та протезування. Нині Микола Шуляк проходить етап відновлення слуху.



Пацієнт каже, що чекав на операцію з відновлення слуху майже рік. Оперував чоловіка президент Української асоціації ЛОР-хірургів, фахівець із Києва Олег Борисенко. Під час операції він сформував нову барабанну перетинку.



За словами медиків, після вибуху Микола чув лівим вухом лише на 20%. Після операції лікарі очікують, що слух може покращитися до 40–45%.



«Є ще такі хлопці, що мають важчі поранення і дають собі раду. Я бачу їх жагу до життя. А я що, слабкий? Я так само. Стараюся не падати духом», — поділився пацієнт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 58-річнийпісля удару FPV-дрона втратив руку та майже повністю слух на ліве вухо, а його синуже завершив реабілітацію.Про це повідомили у пресслужбі Першого медобєднання Львова, пише Суспільне До повномасштабного вторгнення Микола Шуляк з Волині працював водієм. У перші дні повномаштабного вторгнення чоловік добровільно долучився до лав ЗСУ.«Я зразу пішов. З перших днів там ніхто не думав. Я прийняв рішення, що маю йти на схід, щоб син не йшов. Але через пів року він теж долучився», — розповів військовослужбовець.Микола Шуляк служив водієм у 14-й окремій механізованій бригаді, до якої згодом долучився і його син Олександр. У лютому 2025 року Олександр отримав важке поранення. У серпні того ж року FPV-дрон влучив у автомобіль батька, коли він прямував на завдання на Куп'янському напрямку:«Найбільше переживав за сина. Його поранило так само, як і мене, — FPV-дрон у машину».Унаслідок вибуху Микола отримав численні поранення лівої частини тіла. За інформацією медиків, рука була майже відірвана, уламки пошкодили плече та голову, а також дісталися до легені. Крім того, військовий отримав акубаротравму. Через гучний звук вибуху та різкий перепад тиску в нього розірвалася барабанна перетинка, унаслідок чого він майже повністю втратив слух на ліве вухо.Як повідомили медики, після ампутації руки батька доправили до Центру «Unbroken», де на той час уже проходив лікування його син. Вони перебували на одному поверсі, а поруч із ними була дружина Миколи та мати Олександра.«У сина кінцівки цілі, але має проблеми з ходьбою та рухливістю лівої руки. Це було найважче емоційно. Я вже якось давав собі раду, найважливіше було, щоб він піднявся, став на ноги. На щастя, вже ходить. Його реабілітація завершилася», — каже Микола Шуляк.За інформацією медиків, чоловік досі проходить лікування у Центрі «Unbroken». Після ампутації він переніс чотири операції, а згодом пройшов реабілітацію та протезування. Нині Микола Шуляк проходить етап відновлення слуху.Пацієнт каже, що чекав на операцію з відновлення слуху майже рік. Оперував чоловіка президент Української асоціації ЛОР-хірургів, фахівець із Києва. Під час операції він сформував нову барабанну перетинку.За словами медиків, після вибуху Микола чув лівим вухом лише на 20%. Після операції лікарі очікують, що слух може покращитися до 40–45%.«Є ще такі хлопці, що мають важчі поранення і дають собі раду. Я бачу їх жагу до життя. А я що, слабкий? Я так само. Стараюся не падати духом», — поділився пацієнт.

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