Розшифрували «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
Сьогодні, 15:57
Фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора з літака-бомбардувальника Су-24М, який розбився на Хмельниччині ввечері 16 червня.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Літак розбився поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Обидва члени його екіпажу загинули — це 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко, а також 55-річний майор Богдан Загорулько, який був льотчиком-випробовувачем.
За даними ДБР, літак виконував того дня уже другий виліт. За даними бортового реєстратора, під час польоту у літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього борт втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.
Правоохоронці отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ. За попередніми висновками, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Однак, кажуть у ДБР, ця версія ще потребує експертного підтвердження.
Слідчі призначили авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.
Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.
Кримінальне провадження нині розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.
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Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Літак розбився поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Обидва члени його екіпажу загинули — це 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко, а також 55-річний майор Богдан Загорулько, який був льотчиком-випробовувачем.
За даними ДБР, літак виконував того дня уже другий виліт. За даними бортового реєстратора, під час польоту у літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього борт втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.
Правоохоронці отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ. За попередніми висновками, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Однак, кажуть у ДБР, ця версія ще потребує експертного підтвердження.
Слідчі призначили авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.
Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.
Кримінальне провадження нині розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.
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