Збитий у Латвії дрон залетів до країни з Білорусі





Про це у понеділок в інтерв’ю Латвійському телебаченню сказав міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, повідомляє LSM, передає



Очільник латвійського оборонного відомства наголосив, що дрони, які залітають на територію Латвії, й надалі збиватимуть, оскільки це питання безпеки мешканців та їхнього майна.



«Ризики, пов’язані з дронами, які залітають (у повітряний простір Латвії – ред.), існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів дронами по території Росії, а Росія вдається до контрзаходів», – сказав Мелніс.



На запитання про те, як Латвія просувається із придбанням та встановленням антидронових систем та радарів, глава Міноборони визнав, що наразі їх недостатньо на кордоні країни. Водночас він нагадав про план розгортання обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з Росією та Білоруссю до кінця вересня.



«Ми діємо згідно з планом. Сьогодні я зустрінуся з представниками Національних збройних сил, ми розглянемо поточну ситуацію та оцінимо, чи все ще необхідні якісь корективи до цього плану», – зазначив Мелніс.



Уламки дрона були виявлені у Балвському муніципалітеті, експерти продовжують з ними працювати, йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безпілотник, який збили у Балвському районі у п’ятницю, залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі.Про це у понеділок в інтерв’ю Латвійському телебаченню сказав міністр оборони Латвії, повідомляє LSM, передає Укрінформ Очільник латвійського оборонного відомства наголосив, що дрони, які залітають на територію Латвії, й надалі збиватимуть, оскільки це питання безпеки мешканців та їхнього майна.«Ризики, пов’язані з дронами, які залітають (у повітряний простір Латвії – ред.), існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів дронами по території Росії, а Росія вдається до контрзаходів», – сказав Мелніс.На запитання про те, як Латвія просувається із придбанням та встановленням антидронових систем та радарів, глава Міноборони визнав, що наразі їх недостатньо на кордоні країни. Водночас він нагадав про план розгортання обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з Росією та Білоруссю до кінця вересня.«Ми діємо згідно з планом. Сьогодні я зустрінуся з представниками Національних збройних сил, ми розглянемо поточну ситуацію та оцінимо, чи все ще необхідні якісь корективи до цього плану», – зазначив Мелніс.Уламки дрона були виявлені у Балвському муніципалітеті, експерти продовжують з ними працювати, йдеться у матеріалі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію