Волинянина взяли під варту за поранення ножем працівника ТЦК

Волинянина, який поранив ножем працівника ТЦК у Нововолинську, взяли під варту.Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.За принципової позиції прокурорів Володимирської окружної прокуратури 48-річного жителя міста Нововолинськ Волинської області, підозрюваного в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з його службовою діяльністю (ч. 3 ст. 350 КК України), взяли під варту.Встановлено, що під час перевірки документів працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік почав конфліктувати з військовослужбовцями та поводився агресивно.У подальшому під час конфлікту, він завдав одному з військовослужбовців ножового поранення, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.Під час затримання чоловік також завдав ножового поранення ще одному чоловікові, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.Потерпілим надано медичну допомогу.За клопотанням слідчого, підтриманого прокурором, слідчий суддя обрав чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини події.Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу СКП ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.