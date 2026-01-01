У Луцьку ветеран після повернення з фронту відкрив бізнес

Ветеран війни завдяки гранту програми «Варто» заснував власну справу - зарядні станції для електроавто.Про це повідомляють у Волинській ОВА.– родом з села Комарове Камінь-Каширського району. Працював торговим агентом, а початком повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ. Під час служби у вересні 2022 року втратив кінцівку. Та після повернення з фронту заснував власну справу – встановив в області зарядні станції для електроавто, вигравши грант на програму "ВАРТО" від Українського ветеранського фонду.Як йому це вдалося, чому саме заправні станції та які плани має на майбутнє розповів під час зустрічі із заступником голови ОДА Тарасом Шкітером та начальницею обласного управління з питань ветеранської політикиНасамперед, заступник голови ОДА поцікавився чи складним був механізм подачі документів, чи допомагав хтось з цим та як багато часу це затребувало. Адже на Волині дещо нижчий показник учасників програми у порівнянні з іншими областями й досвід кожного може стати в нагоді зацікавленим.Як розповів ветеран, до нього доволі часті телефонують за консультаціями, оскільки його контакти як учасника програми розміщені на сайті Мінветеранів. Переконаний, що працювати з грантами Українського ветеранського фонду однозначно треба.«Так, звичайно, з паперами треба поморочитися, але це державні гроші. Багато документів повертали на виправлення, але в результаті – мій досвід нормальний. Моя запитувана сума на той момент була 1 млн 610 тисяч. І цю суму я отримав», - поділився Віктор Шемедюк.Подав документи у липні 2023 року, а співбесіду пройшов вже у серпні. До слова, на той час перебував у лікарні після операції, тож спілкувався з фахівцями програми онлайн.Розповідаючи про ідею мати саме таку власну справу, то, перш за все, прагнув спростити зарядку водіям між містами, що було складніше. Адже ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор Шемедюк придбав електроавтомобіль і не раз мав труднощі, з його слів, під час експлуатації.Саме так з’явилася зарядна станція у с.Звірів, вул Київська 65 (АЗК «Аветра»), де одночасно можна заряджати три автомобілі. Загалом проєкт коштував понад 2 млн грн, з яких 20 % - це були власні кошти. Більше того, посилив екологічний ефект, використовуючи сонячні панелі. Тобто електромобілі заряджаються ще й від сонця.