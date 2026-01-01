По заводу ракетного палива в росії вдарили українські ракети «Нептун»

ВМС України завдали удару по воєнному підприємству рф. Йдеться про завод ракетного палива у місті Кам'янськ-Шахтинський у Ростовській області.Про це повідомили у ВМС ЗС України.ВМС ЗС України разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдали удару ракетами "Нептун" по підприємству ворожого військово-промислового комплексу, а саме Каменському комбінату, що розташований поблизу м. Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області рф.За даними супутникових систем розвідки зафіксовано влучання у виробничі цехи підприємства. Каменський комбінат забезпечує окупаційну армію твердим ракетним паливом – зокрема, для РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та низки інших ракетних і авіаційних систем.Ураження цього промислового об’єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для ЗС рф, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ.