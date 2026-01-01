Укранці зможуть без іспиту обміняти водійські посвідчення в Німеччині
Сьогодні, 03:41
Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Це дозволить власникам українських посвідчень обмінювати їх на німецькі без іспитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний вісник законів Німеччини.
Нові правила для українців-водіїв у ФРН
Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:
теоретичного,
практичного.
У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.
Як поміняти права у Німеччині
Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.
Відомство перевірятиме:
документи заявника,
його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.
Новий порядок поширюватиметься на категорії:
A1,
A,
B,
BE,
C1,
C1E,
C,
CE,
D1,
D1E,
D,
DE.
У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.
Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.
Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.
Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний вісник законів Німеччини.
Нові правила для українців-водіїв у ФРН
Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:
теоретичного,
практичного.
У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.
Як поміняти права у Німеччині
Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.
Відомство перевірятиме:
документи заявника,
його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.
Новий порядок поширюватиметься на категорії:
A1,
A,
B,
BE,
C1,
C1E,
C,
CE,
D1,
D1E,
D,
DE.
У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.
Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.
Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.
Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.
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