Укранці зможуть без іспиту обміняти водійські посвідчення в Німеччині





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Нові правила для українців-водіїв у ФРН

Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:



теоретичного,

практичного.

У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.



Як поміняти права у Німеччині

Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.



Відомство перевірятиме:



документи заявника,

його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.



Новий порядок поширюватиметься на категорії:



A1,

A,

B,

BE,

C1,

C1E,

C,

CE,

D1,

D1E,

D,

DE.

У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.



Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.



Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.



Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Це дозволить власникам українських посвідчень обмінювати їх на німецькі без іспитів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний вісник законів Німеччини.Нові правила для українців-водіїв у ФРНРаніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:теоретичного,практичного.У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.Як поміняти права у НімеччиніДля обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.Відомство перевірятиме:документи заявника,його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.Новий порядок поширюватиметься на категорії:A1,A,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE.У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.

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