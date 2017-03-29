Скільки лучани планують витратити грошей на збори дітей до школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
До нового навчального року залишаються лічені тижні, тож луцькі батьки активно закуповують шкільну форму, взуття, рюкзаки та канцелярію.
Журналісти поспілкувалися із містянами та дізналися, як вони готують дітей до школи та коледжів і в яку суму їм це обходиться цьогоріч, - повідомляє "Конкурент Волинь".
Дехто з батьків поки не поспішає із покупками. Одна з опитаних розповіла, що наразі придбала лише щоденник, а решту канцелярії планує купувати ближче до початку навчання, коли стане відомо, що саме знадобиться дитині.
Інша мама готує сина до сьомого класу. Ранець, придбаний торік, ще у хорошому стані, тому цього року витрати будуть переважно на зошити та інше канцелярське приладдя. Жінка зазначає, що ціни загалом зростають, тому родині доводиться економити на одних покупках, щоб мати можливість витратитися на інші.
Частина лучан уже завершила основні закупи. Батьки купували дітям одяг, взуття, зошити, обкладинки та канцелярію. Одна з родин розповіла, що загалом витратила на підготовку близько 7 тисяч гривень.
Є й ті, хто цього року вже не має потреби купувати багато речей. Наприклад, для школярки форма та рюкзак залишилися з минулого року. Тож родині потрібно придбати навчальне приладдя, взуття та колготки. Лише на канцтовари планують витратити близько 2 тисяч гривень.
Ще одна лучанка, чия дитина йде до дев'ятого класу, розповіла, що самостійно обирала та купувала необхідні речі. На одяг витратили близько 5 тисяч гривень, а на канцелярію — ще приблизно 1,5 тисячі.
Для родини, яка готується до навчання у коледжі, поки витрати значно менші – близько 200–300 гривень. Однак це лише початок закупів.
Деякі батьки ще тільки планують основні покупки. Один із опитаних лучан розраховує витратити на одяг та канцелярію приблизно 5–7 тисяч гривень.
Ще одна родина планує вкластися приблизно у 3 тисячі гривень, зокрема придбати рюкзак та канцелярію. За словами опитаного, порівняно з минулим роком ціни, на його думку, зросли приблизно на 20%.
Таким чином, цьогорічні витрати луцьких родин на підготовку до навчального року суттєво різняться – від кількох сотень гривень для тих, хто купує лише необхідне, до 7 тисяч гривень і більше для тих, хто оновлює одяг, взуття та шкільне приладдя. Жителі міста зізнаються: аби вкластися у сімейний бюджет, доводиться шукати компроміси, купувати речі поступово або ж відкладати основні закупи на останні дні перед 1 вересня.
Журналісти поспілкувалися із містянами та дізналися, як вони готують дітей до школи та коледжів і в яку суму їм це обходиться цьогоріч, - повідомляє "Конкурент Волинь".
Дехто з батьків поки не поспішає із покупками. Одна з опитаних розповіла, що наразі придбала лише щоденник, а решту канцелярії планує купувати ближче до початку навчання, коли стане відомо, що саме знадобиться дитині.
Інша мама готує сина до сьомого класу. Ранець, придбаний торік, ще у хорошому стані, тому цього року витрати будуть переважно на зошити та інше канцелярське приладдя. Жінка зазначає, що ціни загалом зростають, тому родині доводиться економити на одних покупках, щоб мати можливість витратитися на інші.
Частина лучан уже завершила основні закупи. Батьки купували дітям одяг, взуття, зошити, обкладинки та канцелярію. Одна з родин розповіла, що загалом витратила на підготовку близько 7 тисяч гривень.
Є й ті, хто цього року вже не має потреби купувати багато речей. Наприклад, для школярки форма та рюкзак залишилися з минулого року. Тож родині потрібно придбати навчальне приладдя, взуття та колготки. Лише на канцтовари планують витратити близько 2 тисяч гривень.
Ще одна лучанка, чия дитина йде до дев'ятого класу, розповіла, що самостійно обирала та купувала необхідні речі. На одяг витратили близько 5 тисяч гривень, а на канцелярію — ще приблизно 1,5 тисячі.
Для родини, яка готується до навчання у коледжі, поки витрати значно менші – близько 200–300 гривень. Однак це лише початок закупів.
Деякі батьки ще тільки планують основні покупки. Один із опитаних лучан розраховує витратити на одяг та канцелярію приблизно 5–7 тисяч гривень.
Ще одна родина планує вкластися приблизно у 3 тисячі гривень, зокрема придбати рюкзак та канцелярію. За словами опитаного, порівняно з минулим роком ціни, на його думку, зросли приблизно на 20%.
Таким чином, цьогорічні витрати луцьких родин на підготовку до навчального року суттєво різняться – від кількох сотень гривень для тих, хто купує лише необхідне, до 7 тисяч гривень і більше для тих, хто оновлює одяг, взуття та шкільне приладдя. Жителі міста зізнаються: аби вкластися у сімейний бюджет, доводиться шукати компроміси, купувати речі поступово або ж відкладати основні закупи на останні дні перед 1 вересня.