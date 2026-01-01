«Вона покинула цей світ надто рано. Гейден була важливою частиною мого життя», - Кличко прокоментував смерть екснареченої

Володимир Кличко прокоментував смерть своєї колишньої нареченої й матері його дочки Каї — актриси Гейден Панеттьєр.



Про це Кличко написав у Facebook, повідомляє



Кличко висловив співчуття батькам Панеттьєр, її друзям та шанувальникам. Він також зазначив, що зараз його родина переживає «час глибокого шоку та горя». Тож попросив усіх поважати почуття та приватне життя родини та подякував усім за підтримку.



Спортсмен написав, що Гейден була важливою для нього і він шокований її раптовою смертю.



«Вона покинула цей світ надто рано. Хоча Гейден більше не була моєю партнеркою, вона була важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї.



Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас зіткнувшись із темнішим боком дуже вимогливої галузі. Нічого не зможе стерти час, який ми провели разом, або місце, яке вона мала в нашому житті. Моїй доньці Кайї я завжди буду говорити про її матір із повагою і переконаюся, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була», — написав Кличко.



Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр померла у віці 36 років.



Гейден Панеттьєр здобула популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі «Герої», а потім зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також вона знімалася у фільмах «Крик 4» та «Крик 6», «Пам'ятай титанів», «Крижана принцеса» та озвучувала персонажів у відеоіграх.



Панеттьєр народила доньку від свого нареченого, українського боксера Володимира Кличка, у 2014 році. Пара почала стосунки у 2009 році та розірвала заручини у 2018-му.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боксерпрокоментував смерть своєї колишньої нареченої й матері його дочки Каї — актрисиПро це Кличко написав у Facebook, повідомляє Громадське Кличко висловив співчуття батькам Панеттьєр, її друзям та шанувальникам. Він також зазначив, що зараз його родина переживає «час глибокого шоку та горя». Тож попросив усіх поважати почуття та приватне життя родини та подякував усім за підтримку.Спортсмен написав, що Гейден була важливою для нього і він шокований її раптовою смертю.«Вона покинула цей світ надто рано. Хоча Гейден більше не була моєю партнеркою, вона була важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї.Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас зіткнувшись із темнішим боком дуже вимогливої галузі. Нічого не зможе стерти час, який ми провели разом, або місце, яке вона мала в нашому житті. Моїй доньці Кайї я завжди буду говорити про її матір із повагою і переконаюся, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була», — написав Кличко.Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр померла у віці 36 років.Гейден Панеттьєр здобула популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі «Герої», а потім зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також вона знімалася у фільмах «Крик 4» та «Крик 6», «Пам'ятай титанів», «Крижана принцеса» та озвучувала персонажів у відеоіграх.Панеттьєр народила доньку від свого нареченого, українського боксера Володимира Кличка, у 2014 році. Пара почала стосунки у 2009 році та розірвала заручини у 2018-му.

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