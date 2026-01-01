На Волині водій в'їхав у стовп та втік з місця аварії
Сьогодні, 15:04
Зіткнувся з електроопорою та втік з місця ДТП: поліцейські Камінь-Каширщини оперативно встановили причетного водія.
Про це повідомили в Камінь-Каширському районному управлінні поліції.
17 серпня близько 09:17 год на лінію 102 надійшло повідомлення про пошкоджену вночі електроопору в с. Стобихівка. За викликом оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції Камінь-Каширського РВП.
У ході перевірки поліцейські оперативно встановили причетну до ДТП особу та з’ясували всі обставини події.
Встановлено, що близько 02:00 год 17 серпня у селі Стобихівка чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, здійснив зіткнення з електроопорою, після чого залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.
За виявлені правопорушення на водія складено адміністративні матеріали за:
ч. 4 ст. 130 КУпАП — вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин водієм після ДТП (до проведення огляду);
ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна;
ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має такого права;
ст. 122-4 КУпАП — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.
Надалі адміністративні матеріали буде скеровано до суду для прийняття відповідного рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Камінь-Каширському районному управлінні поліції.
17 серпня близько 09:17 год на лінію 102 надійшло повідомлення про пошкоджену вночі електроопору в с. Стобихівка. За викликом оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції Камінь-Каширського РВП.
У ході перевірки поліцейські оперативно встановили причетну до ДТП особу та з’ясували всі обставини події.
Встановлено, що близько 02:00 год 17 серпня у селі Стобихівка чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, здійснив зіткнення з електроопорою, після чого залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.
За виявлені правопорушення на водія складено адміністративні матеріали за:
ч. 4 ст. 130 КУпАП — вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин водієм після ДТП (до проведення огляду);
ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна;
ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має такого права;
ст. 122-4 КУпАП — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.
Надалі адміністративні матеріали буде скеровано до суду для прийняття відповідного рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій в'їхав у стовп та втік з місця аварії
Сьогодні, 15:04
У Луцьку перед колишнім Будинком офіцерів, де триває ремонт, зрізали ялини та фруктові дерева
Сьогодні, 14:18
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Сьогодні, 13:44
«Вона покинула цей світ надто рано. Гейден була важливою частиною мого життя», - Кличко прокоментував смерть екснареченої
Сьогодні, 13:01