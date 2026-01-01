Повітряні змії злетять над Луцьком: дітей і батьків запрошують на незвичайний фестиваль

Повітряні змії злетять над Луцьком: дітей і батьків запрошують на незвичайний фестиваль
30 серпня на локації Re:Ukraine Housing Lutsk відбудеться Сімейний фестиваль повітряних зміїв. Організатори запрошують батьків із дітьми та підлітками провести яскравий вихідний на природі та зануритися у світ науки та технологій.

Подія стане чудовою нагодою для родин та молоді весело та корисно провести останні дні літа. Учасники фестивалю зможуть не лише запустити в небо повітряних зміїв, а й дізнатися, як працює фізика та аеродинаміка у реальному житті — легко, просто та на практиці.

Що чекає на відвідувачів фестивалю:

  • Запуски і змагання повітряних зміїв: можливість зрозуміти, як працює аеродинаміка.

  • Зона робототехніки та наукових дослідів: інтерактивні експерименти, де складні технологічні концепції пояснюють простими словами.

  • Ярмарок гуртків та можливостей: батьки зможуть підібрати для дітей та підлітків цікаві позашкільні секції, технічні гуртки та програми розвитку на новий навчальний рік.

  • Сімейне дозвілля: відпочинок на природі, лаундж-зона і фудкорт.

    • А також захопливі локації від Київського авіаційного інституту, Луцького Наукового Парку, Волинської обласної Малої академії наук, Центру науково-технічної творчості та багатьох інших партнерів.

    Антон Євтушок, CEO Луцького Наукового Парку: «Ми прагнемо зацікавлювати дітей та молодь наукою якомога раніше. Хочемо показати, що технології та наука — це частина нашого щоденного життя.

    Сімейний фестиваль повітряних зміїв створює умови, де діти через гру й практичні досліди опановують складні принципи фізики, інженерії та робототехніки. Водночас батьки можуть обрати корисні гуртки для розвитку дитини».

    Деталі події:

  • Дата: 30 серпня

  • Час: 15:00-19:00

  • Локація: Re:Ukraine Housing Lutsk (між Жидичином і Княгининком, у заплаві річки Стир) https://maps.app.goo.gl/er4PtKo7wZNftvzz9

  • Участь безоплатна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/N8QU8Q6CgEvU5m3T8


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