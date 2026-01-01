Підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Завадського

Волинь та Шацька громада в глибокій скорботі… Надійшла трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина.Про це повідомляють у Шацькій громаді."З невимовним болем повідомляємо про загибель нашого земляка, військовослужбовця із селища Шацьк, 21 квітня 1984 року народження.Володимир народився у селі Перевали Турійської громади. Проживав із сімʼєю в Шацьку. 25 лютого 2022 року був призваний на військову службу. У званні старшого сержанта, у складі військової частини А4773, мужньо боронив Україну від російського ворога. З 14 липня 2025 року Володимира вважали зниклим безвісти на Дніпропетровщині. Лише згодом стало відомо, що саме цього дня він загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі на сторінці громади.Особу Героя вдалося встановити з допомогою ДНК-експертизи. У Володимира залишилися дружина, син та мама…Про день прибуття місії «На щиті» та чин поховання повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.