Підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Завадського
Сьогодні, 21:16
Волинь та Шацька громада в глибокій скорботі… Надійшла трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина.
Про це повідомляють у Шацькій громаді.
"З невимовним болем повідомляємо про загибель нашого земляка, військовослужбовця із селища Шацьк Завадського Володимира Андрійовича, 21 квітня 1984 року народження.
Володимир народився у селі Перевали Турійської громади. Проживав із сімʼєю в Шацьку. 25 лютого 2022 року був призваний на військову службу. У званні старшого сержанта, у складі військової частини А4773, мужньо боронив Україну від російського ворога. З 14 липня 2025 року Володимира вважали зниклим безвісти на Дніпропетровщині. Лише згодом стало відомо, що саме цього дня він загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Особу Героя вдалося встановити з допомогою ДНК-експертизи. У Володимира залишилися дружина, син та мама…
Про день прибуття місії «На щиті» та чин поховання повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомляють у Шацькій громаді.
"З невимовним болем повідомляємо про загибель нашого земляка, військовослужбовця із селища Шацьк Завадського Володимира Андрійовича, 21 квітня 1984 року народження.
Володимир народився у селі Перевали Турійської громади. Проживав із сімʼєю в Шацьку. 25 лютого 2022 року був призваний на військову службу. У званні старшого сержанта, у складі військової частини А4773, мужньо боронив Україну від російського ворога. З 14 липня 2025 року Володимира вважали зниклим безвісти на Дніпропетровщині. Лише згодом стало відомо, що саме цього дня він загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Особу Героя вдалося встановити з допомогою ДНК-експертизи. У Володимира залишилися дружина, син та мама…
Про день прибуття місії «На щиті» та чин поховання повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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