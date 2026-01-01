Підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Завадського

Підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Завадського
Волинь та Шацька громада в глибокій скорботі… Надійшла трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина.

Про це повідомляють у Шацькій громаді.

"З невимовним болем повідомляємо про загибель нашого земляка, військовослужбовця із селища Шацьк Завадського Володимира Андрійовича, 21 квітня 1984 року народження.
Володимир народився у селі Перевали Турійської громади. Проживав із сімʼєю в Шацьку. 25 лютого 2022 року був призваний на військову службу. У званні старшого сержанта, у складі військової частини А4773, мужньо боронив Україну від російського ворога. З 14 липня 2025 року Володимира вважали зниклим безвісти на Дніпропетровщині. Лише згодом стало відомо, що саме цього дня він загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Особу Героя вдалося встановити з допомогою ДНК-експертизи. У Володимира залишилися дружина, син та мама…

Про день прибуття місії «На щиті» та чин поховання повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Шацьк, загибель, війна, Дніпропетровщина, Володимир Завадський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув волинянин Іван Мишак
Сьогодні, 22:38
У Луцьку тимчасово закрили одне з укриттів
Сьогодні, 21:57
Підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Завадського
Сьогодні, 21:16
68-річний капелан з Волині возить на фронт мед із родинної пасіки
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8