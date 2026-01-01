Вибори мають залежати від безпеки та можливості взяти у них участь для всіх громадян, а не від рейтингів політиків, - Палатний

Вибори не можна підлаштовувати під рейтинги влади чи опозиції – вони мають визначатися безпековою ситуацією та забезпеченим правом на вільний вибір для всіх громадян.Про це йдеться в заяві «УДАРу Віталія Кличка» за підписом першого заступника голови партії«Наша позиція залишається незмінною: проводити вибори під час активних бойових дій не можна. Уже 5 рік повномасштабної війни тема виборів періодично повертається до публічного порядку денного. Надто часто це відбувається на тлі нових рейтингів, політичних розрахунків і спроб визначити найбільш сприятливий момент. Так не повинно бути. Рішення про проведення виборів не можна ухвалювати, стежачи за соціологією та обираючи зручний момент чи для чинної влади, чи будь-якого потенційного кандидата. Вибори мають не послабити Україну, а зробити її сильнішою», - йдеться в заяві партії.В «УДАРі» зазначили, що під час війни фактично неможливо забезпечити рівний доступ до виборчого процесу для всіх українців. Зокрема, для військових на передовій, мешканців окупованих територій, прифронтових громад та ВПО.«Виборче право – це не лише право обирати, а й право бути обраним. Тому військовослужбовці, які захищають Україну на фронті, не матимуть рівних можливостей для участі у виборах як виборці та як кандидати. Так само мільйони українців за кордоном, внутрішньо переміщені особи, жителі прифронтових громад і громадяни з тимчасово окупованих територій не матимуть рівного доступу до виборчого процесу», - зазначається в заяві партії.Крім того, в «УДАРі» наголосили, що проведення виборів під час активних бойових дій зробить виборчі дільниці, місця проведення публічних заходів та офіси кандидатів цілями для ворожих обстрілів.«Не можна також ігнорувати безпекові ризики. Виборчі дільниці, партійні офіси та публічні заходи можуть стати цілями російських атак. Ворог отримає додаткові можливості для інформаційних операцій, кібератак, поширення дезінформації та підриву довіри до результатів голосування», - наголосили в партії «УДАР».Артур Палатний підкреслив, що сьогодні українські політики з влади та опозиції повинні шукати способи вистояти у війні та досягти миру, а не займатися виборами.«Влада та українські політики мають не пошуками способів проведення виборів займатися, а думати про те, як країні вистояти у війні та досягти миру, який відповідатиме інтересам України. Момент для виборів мають визначати не рейтинги, не бажання зберегти або здобути владу, а безпека держави та здатність гарантувати кожному українцеві право вільно обирати і бути обраним. Лише такі вибори не послаблять Україну, а зроблять її сильнішою», - підкреслив перший заступник голови партії «УДАР Віталія Кличка».Нагадаємо, вчора ексміністр оборониу своєму зверненні закликав владу провести вибори. В якості аргументу він заявив, що «демократія в Україні не може залежити від Кремля».