На Донеччині загинув волинянин Іван Мишак

На Донеччині загинув волинянин Іван Мишак
Війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волинської області. На Донеччині загинув механік-водій із Шацької громади.

Про це повідомили на сторінці Головненської громади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада зазнала важкої та непоправної втрати. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну,її свободу і незалежність загинув наш земляк, житель села Згорани — солдат МИШАК Іван Іванович,01.01.1970 р.н. ​Іван Іванович служив на посаді механіка-водія медичного пункту 2 механізованого батальйону військової частини А7028. Його життя обірвалося 17 серпня 2026 року підчас бойового чергування в районі н.п.Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області", - йдеться у дописі.

​Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Іван Мишак, війна, втрата, загибель, Волинь, Донеччина
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