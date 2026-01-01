20 серпня на Волині: гортаючи календар

Марина Майко (на фото), журналістка Мирослава Косьмина.



Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби.



ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.



20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.



Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 серпня відзначають день народження фінансовий ментор(на фото), журналісткаТакож день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариствВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.

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