Ще одна країна Європи не надаватиме притулок чоловікам призовного віку з України





Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради (уряду) Швейцарії, - повідомляє



В уряді Швейцарії зазначили, що рішення про продовження тимчасового захисту ухвалили з огляду на відсутність перспектив для тривалого припинення вогню в Україні.



«Статус захисту наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку», — йдеться у повідомленні.



Водночас країна не надаватиме тимчасовий захист для українців призовного віку, якщо вони не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України.



Раніше такі ж правила запровадив Європейський Союз.



Тимчасовий захист дозволяє українцям легально жити, працювати й навчатися в країнах блоку без необхідності проходити процедури для отримання посвідки на проживання. Нині цей захист мають понад 4 мільйони українців і він мав діяти до 4 березня 2027 року.



Медіа писали, що уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «зростальною часткою чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих українців. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема, «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.



Єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер говорив, що запит на виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту надійшов від самої України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Швейцарії погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 4 березня 2028 року. Однак його не надаватимуть українцям, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства.Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради (уряду) Швейцарії, - повідомляє "Громадське". В уряді Швейцарії зазначили, що рішення про продовження тимчасового захисту ухвалили з огляду на відсутність перспектив для тривалого припинення вогню в Україні.«Статус захисту наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку», — йдеться у повідомленні.Водночас країна не надаватиме тимчасовий захист для українців призовного віку, якщо вони не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України.Раніше такі ж правила запровадив Європейський Союз.Тимчасовий захист дозволяє українцям легально жити, працювати й навчатися в країнах блоку без необхідності проходити процедури для отримання посвідки на проживання. Нині цей захист мають понад 4 мільйони українців і він мав діяти до 4 березня 2027 року.Медіа писали, що уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «зростальною часткою чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих українців. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема, «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.Єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер говорив, що запит на виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту надійшов від самої України.

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