Важив менше кілограма і був виснаженим: на Волині врятували червонокнижного змієїда. ФОТО





У птаха не було видимих ушкоджень, проте він був критично виснажений: важив менше кілограма і мав запалі очні яблука, розповіла менеджерка з комунікації Українського товариства охорони птахів (УТОП) Тетяна Журій, - пише



З її слів, селяни звернулися до нацпарку «Прип'ять-Стохід», де на той час перебували фахівці УТОП, що прибули на другий облік очеретянки прудкої.



Птаха одразу оглянула орнітологиня Оксана Гнатина. Перші п'ять діб первинна допомога змієїду надавалася безпосередньо на місці. Йому дали ім'я Гарпун.



У приміщенні нацпарку «Прип'ять-Стохід» для Гарпуна облаштували простір: світлу кімнату з вентиляцією, комфортною температурою, мінімумом турбування, а також пнями та жердинами для відпочинку й розминки, додала Тетяна Журій.



«Птаха виходжували, прокололи, пролікували. Оксана Гнатина консультувалася з директором зоолого-дендрологічного парку в Оброшині Ярослава Кшика. Після консультацій змієїд пішов на поправку», — розповів старший науковий співробітник нацпарку Юрій Корх.



Щойно птах зміцнів і стало зрозуміло, що він перенесе дорогу, Гарпуна транспортували до реабілітаційного центру в дендропарку «Оброшинський» на Львівщині. Зараз він перебуває на поетапному відновленні.



Змієїд мешкає в облаштованому вольєрі, де його продовжують відгодовувати та проводять необхідні процедури. Раціон птаха складається з одноденних курчат, курячих сердець, печінки та шлунків.



За півтора місяця він відновив вагу й активність: самостійно бере їжу зі спеціальної дошки та вільно пересувається по найвищих жердинах.



«Змієди — перелітні птахи, тому якщо прогрес буде поступовий, його цього року не відправлять у дике середовище, а залишить до весни, коли це буде можливим», — пояснила Тетяна Журій.



Поки фахівці спостерігають за птахом, аби в подальшому перевести його до зовнішнього вольєра, де він зможе вільно літати й відновлювати свої мисливські навички.



Довідково: Змієїд — рідкісний вид птаха. Найбільше птахів у гніздовий час зосереджено в Поліссі. Гнізда розташовує на деревах, залишає його у другій половині серпня. Починає мігрувати у вересні, поодинці або парами. Живиться рептиліями, зрідка —амфібіями і дрібними ссавцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці села Бірок на Волині під час випасу худоби знайшли червонокнижного рідкісного змієїда, який заплутався у дрібній металевій сітці.У птаха не було видимих ушкоджень, проте він був критично виснажений: важив менше кілограма і мав запалі очні яблука, розповіла менеджерка з комунікації Українського товариства охорони птахів (УТОП) Тетяна Журій, - пише "Суспільне". З її слів, селяни звернулися до нацпарку «Прип'ять-Стохід», де на той час перебували фахівці УТОП, що прибули на другий облік очеретянки прудкої.Птаха одразу оглянула орнітологиня Оксана Гнатина. Перші п'ять діб первинна допомога змієїду надавалася безпосередньо на місці. Йому дали ім'я Гарпун.У приміщенні нацпарку «Прип'ять-Стохід» для Гарпуна облаштували простір: світлу кімнату з вентиляцією, комфортною температурою, мінімумом турбування, а також пнями та жердинами для відпочинку й розминки, додала Тетяна Журій.«Птаха виходжували, прокололи, пролікували. Оксана Гнатина консультувалася з директором зоолого-дендрологічного парку в Оброшині Ярослава Кшика. Після консультацій змієїд пішов на поправку», — розповів старший науковий співробітник нацпарку Юрій Корх.Щойно птах зміцнів і стало зрозуміло, що він перенесе дорогу, Гарпуна транспортували до реабілітаційного центру в дендропарку «Оброшинський» на Львівщині. Зараз він перебуває на поетапному відновленні.Змієїд мешкає в облаштованому вольєрі, де його продовжують відгодовувати та проводять необхідні процедури. Раціон птаха складається з одноденних курчат, курячих сердець, печінки та шлунків.За півтора місяця він відновив вагу й активність: самостійно бере їжу зі спеціальної дошки та вільно пересувається по найвищих жердинах.«Змієди — перелітні птахи, тому якщо прогрес буде поступовий, його цього року не відправлять у дике середовище, а залишить до весни, коли це буде можливим», — пояснила Тетяна Журій.Поки фахівці спостерігають за птахом, аби в подальшому перевести його до зовнішнього вольєра, де він зможе вільно літати й відновлювати свої мисливські навички.Змієїд — рідкісний вид птаха. Найбільше птахів у гніздовий час зосереджено в Поліссі. Гнізда розташовує на деревах, залишає його у другій половині серпня. Починає мігрувати у вересні, поодинці або парами. Живиться рептиліями, зрідка —амфібіями і дрібними ссавцями.

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