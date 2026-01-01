У Луцьку судили адміністраторку вайбер-групи «Колядники» з інформацією про пересування працівників ТЦК





Жінка працювала суперадміністраторкою у Viber-чаті під назвою «Колядники», де систематично поширювала дані про пересування працівників ТЦК та СП, - повідомляє

За даними слідства, спільнота налічувала 1622 підписники. Обвинувачена мала розширені права в групі: редагувала та публікувала дописи, а також збирала відомості про мобілізаційні заходи у Володимирському районі, фактично створивши сервіс оперативного сповіщення для ухилянтів.



Географія «зливів» та хронологія порушень

Слідчі встановили, що жінка діяла системно, а її повідомлення повністю відповідали реальному розташуванню військових у конкретний момент. За загальний період діяльності вона особисто опублікувала щонайменше 10 таких повідомлень:



15 березня 2024 року: спершу опублікувала дані про роботу ТЦК у селі Войнин, а вже за 20 хвилин — про їхню присутність у Затурцях.

23 травня 2024 року: злила інформацію про проведення заходів оповіщення поблизу автостанції в селищі Локачі.

17 липня 2024 року: знову сповістила про перебування військових у Затурцях, вказавши навіть деталі їхнього транспорту.



У вироку суду зазначається, що під виглядом «рятування» людей жінка протиставляла інтереси ухилянтів потребам оборони країни. Подібні дії у тилу безпосередньо призводять до дефіциту особового складу на фронті та ускладнюють комплектування військових частин.



Вирок суду та конфіскація майна

Під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, повністю визнала свою провину та щиро розкаялася.



Суд кваліфікував її дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування реального покарання, встановивши 1 рік іспитового строку.



Крім того, мобільний телефон Redmi Note 13 із сім-картою, який слугував знаряддям злочину для публікації дописів у Viber, за рішенням суду конфісковано в дохід держави.

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За даними слідства, спільнота налічувала 1622 підписники. Обвинувачена мала розширені права в групі: редагувала та публікувала дописи, а також збирала відомості про мобілізаційні заходи у Володимирському районі, фактично створивши сервіс оперативного сповіщення для ухилянтів.Слідчі встановили, що жінка діяла системно, а її повідомлення повністю відповідали реальному розташуванню військових у конкретний момент. За загальний період діяльності вона особисто опублікувала щонайменше 10 таких повідомлень:15 березня 2024 року: спершу опублікувала дані про роботу ТЦК у селі Войнин, а вже за 20 хвилин — про їхню присутність у Затурцях.23 травня 2024 року: злила інформацію про проведення заходів оповіщення поблизу автостанції в селищі Локачі.17 липня 2024 року: знову сповістила про перебування військових у Затурцях, вказавши навіть деталі їхнього транспорту.У вироку суду зазначається, що під виглядом «рятування» людей жінка протиставляла інтереси ухилянтів потребам оборони країни. Подібні дії у тилу безпосередньо призводять до дефіциту особового складу на фронті та ускладнюють комплектування військових частин.Під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, повністю визнала свою провину та щиро розкаялася.Суд кваліфікував її дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування реального покарання, встановивши 1 рік іспитового строку.Крім того, мобільний телефон Redmi Note 13 із сім-картою, який слугував знаряддям злочину для публікації дописів у Viber, за рішенням суду конфісковано в дохід держави.

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