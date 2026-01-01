Росія вдарила по Києву: 12 загиблих та три десятки постраждалих





Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, КМВА та ДСНС. пише



У ДСНС заявили, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Києві зросла до 6, ще 33 людини постраждали.



Кличко повідомив про 12 загиблих унаслідок російського удару, з них 7 людей загинули в Соломʼянському районі.



21 серпня в Києві оголосили Днем жалоби у памʼять за жертвами масованої атаки рф на столицю. У цей день будуть приспущені прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.



Попередньо, влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.



У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об’єктів та пожежі на двох складах на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м.



У Солом’янському районі у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі й магазин.



Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна.



У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.



Київська область



За даними Київської ОВА, у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.



Пошкоджено один з промислових обʼєктів. На місці працюють всі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу.



У Бориспільському районі постраждали шестеро жителів. Чотирьох з них госпіталізували до місцевої лікарні.



Унаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.



УЗ змінює маршрути



«Укрзалізниця» заявила, що змінила рух низки приміських і регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок атаки рф на Київ та область.



За зміненим маршрутом курсуватимуть:



№6903 та №6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ);

№6902 та №6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Змінять маршрут регіональні рейси:



№893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ);

№894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:



№6909 та №6911 Ніжин — Київ-Волинський

№6910 Київ-Волинський — Ніжин.



Польща підняла авіацію через російську атаку по Україні



Уночі, коли росія масовано атакувала Україну, Польща знову підняла свої військові літаки, повідомили в Оперативному командуванні польської армії.



«Через активність дальньої авіації рф, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації», — заявили в польській армії.



Там зазначили, що залучили всі наявні сили та ресурси. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності. Водночас у Збройних силах Польщі зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 20 серпня війська рф вдарили по Києву та області.Про це повідомили міський голова, КМВА та ДСНС. пише Громадське У ДСНС заявили, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Києві зросла до 6, ще 33 людини постраждали.Кличко повідомив про 12 загиблих унаслідок російського удару, з них 7 людей загинули в Соломʼянському районі.21 серпня в Києві оголосили Днем жалоби у памʼять за жертвами масованої атаки рф на столицю. У цей день будуть приспущені прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.Попередньо, влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об’єктів та пожежі на двох складах на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м.У Солом’янському районі у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі й магазин.Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна.У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.За даними Київської ОВА, у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.Пошкоджено один з промислових обʼєктів. На місці працюють всі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу.У Бориспільському районі постраждали шестеро жителів. Чотирьох з них госпіталізували до місцевої лікарні.Унаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.«Укрзалізниця» заявила, що змінила рух низки приміських і регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок атаки рф на Київ та область.За зміненим маршрутом курсуватимуть:№6903 та №6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ);№6902 та №6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).Змінять маршрут регіональні рейси:№893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ);№894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:№6909 та №6911 Ніжин — Київ-Волинський№6910 Київ-Волинський — Ніжин.Уночі, коли росія масовано атакувала Україну, Польща знову підняла свої військові літаки, повідомили в Оперативному командуванні польської армії.«Через активність дальньої авіації рф, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації», — заявили в польській армії.Там зазначили, що залучили всі наявні сили та ресурси. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності. Водночас у Збройних силах Польщі зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер.

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