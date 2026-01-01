У Луцьку водій авто на пішохідному переході збив двох хлопців

У Луцьку водій авто на пішохідному переході збив двох хлопців
Учора, 19 серпня, в Луцьку водій Chevrolet Lacetti, 2000 року народження, з Чернігівщини, скоїв наїзд на двох хлопців, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вони - 2005 і 2003 років народження, з Ківерців. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травму і забої, один госпіталізований.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч.1 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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