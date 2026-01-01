У Луцьку водій авто на пішохідному переході збив двох хлопців
Сьогодні, 09:53
Учора, 19 серпня, в Луцьку водій Chevrolet Lacetti, 2000 року народження, з Чернігівщини, скоїв наїзд на двох хлопців, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вони - 2005 і 2003 років народження, з Ківерців. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травму і забої, один госпіталізований.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вони - 2005 і 2003 років народження, з Ківерців. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травму і забої, один госпіталізований.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України.
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