У Луцьку водій авто на пішохідному переході збив двох хлопців





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Вони - 2005 і 2003 років народження, з Ківерців. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травму і забої, один госпіталізований.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 19 серпня, в Луцьку водій Chevrolet Lacetti, 2000 року народження, з Чернігівщини, скоїв наїзд на двох хлопців, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Вони - 2005 і 2003 років народження, з Ківерців. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травму і забої, один госпіталізований.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України.

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