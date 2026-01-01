Смертельна аварія на Волині: водій мотоцикла в'їхав у паркан та дерева
Сьогодні, 09:50
У селі Кримне Ковельського району сталася смертельна аварія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій мотоцикла Tekken, не зареєстрований у встановленому законом порядку, виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на паркан з металевої сітки і придорожні дерева.
Внаслідок аварії чоловік, 2006 року народження, з с. Смолярі, загинув на місці. Другий громадянин, 2005 року народження, отримав політравму, перелом і струс та був ушпиталений.
Слідчі внесли відомості за фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України.
Хто був за кермом – встановлюють.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій мотоцикла Tekken, не зареєстрований у встановленому законом порядку, виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на паркан з металевої сітки і придорожні дерева.
Внаслідок аварії чоловік, 2006 року народження, з с. Смолярі, загинув на місці. Другий громадянин, 2005 року народження, отримав політравму, перелом і струс та був ушпиталений.
Слідчі внесли відомості за фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України.
Хто був за кермом – встановлюють.
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