Смертельна аварія на Волині: водій мотоцикла в'їхав у паркан та дерева

У селі Кримне Ковельського району сталася смертельна аварія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій мотоцикла Tekken, не зареєстрований у встановленому законом порядку, виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на паркан з металевої сітки і придорожні дерева.Внаслідок аварії чоловік, 2006 року народження, з с. Смолярі, загинув на місці. Другий громадянин, 2005 року народження, отримав політравму, перелом і струс та був ушпиталений.Слідчі внесли відомості за фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України.Хто був за кермом – встановлюють.