В аварії загинув 16-річний волинянин: мотоциклом злетів на узбіччя
Сьогодні, 10:07
Ще одна смертельна ДТП з мотоциклістом сталась над ранок, 20 серпня, поблизу с. Хорохорин Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом Mustang, виїхав на узбіччя і впав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був ушпиталений.
На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі встановлюються, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом Mustang, виїхав на узбіччя і впав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був ушпиталений.
На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі встановлюються, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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