В аварії загинув 16-річний волинянин: мотоциклом злетів на узбіччя

В аварії загинув 16-річний волинянин: мотоциклом злетів на узбіччя
Ще одна смертельна ДТП з мотоциклістом сталась над ранок, 20 серпня, поблизу с. Хорохорин Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом Mustang, виїхав на узбіччя і впав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був ушпиталений.

На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі встановлюються, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


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Теги: Волинь, ДТП
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