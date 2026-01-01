В аварії загинув 16-річний волинянин: мотоциклом злетів на узбіччя





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом Mustang, виїхав на узбіччя і впав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був ушпиталений.



На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі встановлюються, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна смертельна ДТП з мотоциклістом сталась над ранок, 20 серпня, поблизу с. Хорохорин Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом Mustang, виїхав на узбіччя і впав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був ушпиталений.На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі встановлюються, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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