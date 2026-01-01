Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Лавренчука

Офіційно підтверджено трагічну звістку, яка болем відгукується в серці всієї Колківської громади. Відповідно до рішення суду, встановлено факт загибелі нашого земляка, мужнього захисника України."Загиблим визнано жителя села Старосілля —, 1971 року народження. Весь цей час Микола Миколайович вважався безвісти зниклим, і до останнього залишалася надія. Проте, згідно з судовим рішенням, його життя обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр Донецької області.Він до кінця залишався вірним військовій присязі, захищаючи наш спокій та незалежність України у найгарячіших точках фронту. Його жертовність та відвага назавжди вписані в історію нашої боротьби за свободу.Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Миколи Миколайовича. Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати, але ми розділяємо ваш невимовний біль. Нехай світла пам'ять про захисника житиме у наших серцях, а Господь пошле сили та розраду у цей важкий час", - йдеться в повідомленні.